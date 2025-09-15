Nespodobno ravnanje Fibe: pozabili so na Slovenijo

Mednarodna košarkarska zveza Fiba je ob slavju Nemčije na evropskem prvenstvu pripravila pregled njihove poti do zlate medalje, a ob tem spregledala Slovenijo.

Veliki zmagovalci evropskega prvenstva v košarki so postali Nemci, ki so v nedeljo v razburljivem finalu z 88:83 premagali Turčijo.

Slovenska košarkarska reprezentanca je svojo pot na letošnjem EuroBasketu končala v četrtfinalu, v katerem je morala priznati premoč prav evropskim prvakom Nemcem.

Večji del tekme je celo vodila, dokler je ob koncu tretje četrtine ob zvoku sirene ni presekala trojka Oscarja Da Silve, ki je zadel s svoje polovice igrišča ter Nemcem pred vstopom v sklepni del tekme vlil dodatno samozavest, da so si na koncu tlakovali pot do polfinala z 99:91.

Nemci so šli na koncu vse do zlate medalje, na poti so premagali še Finsko in za konec Turčijo.

Za veliko zmagoslavje so jim čestitali tudi pri Mednarodni košarkarski organizaciji Fiba, ki je na družbenih omrežjih objavila fotografijo njihovega veselja in vseh tekmecev, ki so jih premagali do evropskega prestola. A so pozabili na Slovenijo, kar se organizatorju tekmovanja ne bi smelo zgoditi.