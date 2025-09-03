Slovenija ni samo Luka Dončić

Slovenska košarkarska reprezentanca je v torek ugnala Islandijo (87:79) in si zagotovila mesto v osmini finala evropskega prvenstva. V slovenski izbrani vrsti seveda z naskokom največ pozornosti in hvalospevov prejme Luka Dončić, ob tem pa javnost kot tudi mediji večkrat pozabimo tudi na preostale slovenske košarkarje.

"Vedno vsi pišejo in izpostavljajo dosežke Luke, dejstvo pa je, da je ogromno igralcev, ki opravljajo 'umazan posel'," je po torkovi zmagi nad Islandijo izpostavil Klemen Prepelič, ki je s soigralci na četrti tekmi prvenstva prišel do druge zmage in vstopnice za izločilne boje. Da je Luka Dončić je z naskokom najboljši posameznik slovenske reprezentance, ni nobena skrivnost, zato tudi zaradi svojih kvalitet in imena požene največ pozornosti. Prav tako je dejstvo, da zaradi tega pogosto pozabimo tudi na doprinos drugih košarkarjev, ki opravljajo posel, ki največkrat ni viden v statističnih stolpcih, a je še kako pomemben za uspešen ekipni izplen.

Nikolić in Radović stopila v ospredje

Dva izmed teh sta bila proti Islandiji Aleksej Nikolić in Rok Radović. Poleg tega da sta oba vnovič opravila levji delež v obrambi, pa je bil Nikolić s 17 točkami tudi drugi najboljši strelec, medtem ko jih je Radović dosegel devet. Oba sta stopila v ospredje, ko je bilo to najpotrebnejše, oba sta tudi znala dodati svoje ob težavah z osebnimi napakami Luke Dončića, ki je že v prvi četrtini na svoj seznam dodal tri.

Nikolić po srečanju z Islandijo:

"Ko se zgodijo situacije, kot se je danes, se zavedamo svojih kvalitet in tega, kaj zmoremo, in ko se zgodijo takšni trenutki, moramo stopiti naprej. Povsem preprosto. Mogoče na parketu ni tako enostavno, a to je šport in vesel sem, da je celotna ekipa proti Islandiji v najpomembnejših trenutkih storila svoje. Klemen je zadel pomembno trojko v ključnem trenutku, Omić je prisilil Hlinasona, da je storil peto osebno napako, kar je bil še eden od ključnih trenutkov na tekmi. Danes so vsi prispevali k tej pomembni zmagi," je dejal Nikolić.

"Vsak mora biti v vsakem trenutku pripravljen stopiti korak naprej, tudi ko Luka ni v težavah z osebnimi napakami. Najpomembnejše je to, da fokus ne pada, danes je bilo to nevarno, ker Islandci niso imeli rezultatskega pritiska, a smo zdržali. Imamo nek temelj, kar se tiče tega, in v tem slogu moramo samo nadaljevati," je še dodal.

Nikolić vse boljši in boljši

Nikolić je sicer v reprezentanco prišel po eni najboljših, če ne celo najboljši sezoni v klubski karieri, potem ko je blestel v barvah Cedevite Olimpije in bil eden od ključnih členov ekipe v prejšnji sezoni. V reprezentanci je nato dolgo časa iskal prave občutke, predvsem na pripravljalnih tekmah še ni bil pravi, zdaj pa vse bolj kaže svojo pomembnost in veljavo. Proti Islandiji mu je steklo tudi v napadu.

Luka Dončić si je v torek že v prvi četrtini nabral tri osebne napake. Foto: FIBA

"Zavedam se svojih kvalitet in vem, da lahko same od sebe pridejo na plano. Danes je bilo tako, ne bom lagal, zagotovo je dober občutek, ko vidiš, da gre žoga skozi obroč, a tudi ko mogoče v napadu ne steče najbolje, se ne obremenjujem preveč. Vem, da lahko, a fokus je potem tudi na drugih stvareh, ki so prav tako pomembne, da se pride do zmag," je še dodal Nikolić.

Radović z obema rokama zagrabil ponujeno priložnost

Ob njem je bil eden izmed najbolj izpostavljenih košarkarjev po tekmi z Islandijo in Nikolićev soigralec iz Cedevite Olimpije Rok Radović. "Od začetka smo vedeli, da nas ne čaka lahka tekma, ker so se oni odlično borili tudi na drugih treh tekmah pred tem. Vedeli smo, da jih ne bomo zlomili v prvi četrtini, temveč da bomo morali igrati vseh 40 minut maksimalno zbrano," je dejal o tekmi z Islandijo.

"Radi imamo tekme, kjer moraš odigrati vseh 40 minut na vso moč, kjer moraš zmagati ali greš domov. Nekaj pritiska pred tekmo je bilo, a zavedali smo se svojih kvalitet, vedeli smo, kako igrajo Islandci, naredili smo dobro pripravo, tudi v obrambi nismo bili slabi. Islandci so vrgli toliko metov, da bi lahko dosegli tudi sto ali 110 točk, a res bi rad pohvalil svoje soigralce za dobro obrambo," je dejal 24-letni košarkar.

Rok Radović Foto: Guliverimage

Ta je letos debitant na velikem tekmovanju, takoj pa je unovčil zaupanje strokovnega štaba in se velikega odra ni ustrašil. "Seveda je zahtevno nositi slovenski dres, a hkrati je to tudi velika čast vsakokrat, ko stopim na parket. Moja naloga v tej ekipi je, da vsako minuto pustim srce na igrišču, da pomagam v skoku v obrambi in napadu. V obrambi sem tisti člen, ki ga ne sme nihče prebiti in ne sme zaspati, v napadu pa moram izkoristiti mete, ki pridejo," poudarja Radović.

199 centimetrov visok obrambni specialist je poudaril predvsem pomen individualne kvalitete. "Islandci mogoče nimajo takih teles, da bi nas branili, a igrajo ekstremno hitro in na koncu smo morali malo na silo storiti svoje. Islandija je povsem drugačna ekipa od teh, s katerimi smo igrali do zdaj. Na koncu so igrali tudi z nizko peterko, kar nam ne odgovarja, ker je treba biti res intenziven v obrambi. Danes ni bilo toliko napak s strani mojih soigralcev, temveč tudi z moje strani, ker sem v obrambi nekajkrat res zaspal. Upam, da se kaj takega več ne ponovi, tako da mora biti na naslednjem srečanju osredotočenost na še višjem nivoju," je bil samokritičen Radović, ob tem pa poudaril tudi pomen vse večje samozavesti.

"Samozavest in samozaupanje rasteta iz dneva v dan, vesel sem tudi, da soigralci verjamejo vame in je potem še toliko lažje. Rekel pa bi, da sem dovolj samozavesten, da vem, da lahko igram," je še dodal slovenski košarkar.

Slovenijo v četrtek ob 17. uri čaka še Izrael. Foto: FIBA

V četrtek še Izrael

Pred Slovenci je danes dan počitka, v četrtek ob 17. uri pa jih za konec prvega dela čaka še srečanje z Izraelom (17.00), ki bo odločilo o tem, ali se bo Slovenija v Rigo podala s tretjega ali četrtega mesta. "Imamo dan časa, da se pripravimo nanje. So zelo močna ekipa, kar so pokazali tudi proti Francozom. Na nas pa je, da pokažemo dobro igro in zmagamo to tekmo," je dejal Radović.

Ob tem Slovenci (še) ne pogledujejo v skupino C, s katero se bo slovenska skupina križala v nadaljevanju prvenstva in kjer tako kot v skupini D ni še nič odločenega ter se karte lahko še zelo premešajo. "Ne gledamo naprej, zdaj je fokus na Izraelu. Po tisti tekmi pa bomo gledali proti Rigi in na to, kako in kaj naprej. Za zdaj je fokus na četrtkovi tekmi," je še dodal Radović.

