Slovenska košarkarska reprezentanca je na četrti tekmi skupinskega dela EuroBasketa težje od pričakovanj strla odpor žilavih Islandcev (87:79). Z zmago so varovanci Aleksandra Sekulića potrdili uvrstitev v osmino finala, kot pa sta poudarila gosta v studiu ŠportTV Peter Vilfan in Alen Hodžić, zdaj prostora za napake ni več.

Peter Vilfan, ki že skozi celotno pripravljalno obdobje in skupinski del ocenjuje dogajanje okoli reprezentance, je najprej poudaril, da je Sloveniji uspelo tisto najpomembnejše: "Ko govorimo o taki tekmi, je pomembna le zmaga. Potrebovali smo zmago, da v teoriji ostajamo v igri še za drugo mesto. Veliko bo odvisno od današnje večerne tekme med Francijo in Poljsko."

Nato se je ozrl na to, da je Islandija Slovence pošteno namučila, in izrazil razočaranje nad tem, da nekateri igralci na današnjem srečanju niso dobili priložnosti za igro: "Na tej tekmi se je zgodila ena velika škoda. To, da Luka Ščuka, Mark Padjen in Robert Jurković niso dobili niti sekunde igre. Računal sem na to, da je ravno to tista tekma, na kateri se bodo morda lahko razigrali. Ker jih bomo potrebovali tako proti Izraelu kot tudi v osmini finala. Ampak dobro, kakor se je tekma razvijala, selektor ni videl možnosti, da jih vključi v ekipo. Če bi dali na eno stran, kar je bilo dobrega, in na drugo, kar je bilo slabega, bi bilo na strani slabega veliko več. Ampak dobro, čakajo nas še pomembne tekme, pomembno pa je, da smo tekmo dobili."

Podobnega mnenja je bil tudi drugi gost v studiu Alen Hodžić, ki je iz srečanja izvlekel tudi določene pozitivne stvari, ob Luki Dončiću, ki je bil s 26 točkami ponovno prvi strelec Slovenije, pa je izpostavil tudi nekatere posameznike: "Alen Omić je naredil svoje pod obročema. Veseli me, da se je Aleksej Nikolić razigral, da je dobil samozavest. Tudi Luka mu je dal več žogo, da je več organiziral napad. Drugi so pripomogli k svojemu. Všeč mi je Rok Radović, ki je opravil veliko 'umazanega dela'. Kot je rekel Peter, zmaga je tu, tiste prave tekme pa nas še čakajo."

Alen Hodžić je med drugim pohvalil tudi predstavo Alekseja Nikolića. Foto: FIBA

Islandska sproščenost poskrbela za tesnejšo končnico

Vilfan se je nato ozrl tudi na noro zadnjo četrtino Islandcev, ko je košarkarjem iz dežele gejzirjev met za tri točke neverjetno dobro stekel: "Res je, trojke so v zadnji četrtini zadevali res fenomenalno, mislim, da še nobena ekipa na tem prvenstvu ni tako zadevala v eni četrtini. Vedeli smo, da je to njihovo orožje, bili pa so sproščeni. Potem ko smo mi povedli za 14, ko je bila tekma praktično odločena, potem se zgodi, da nasprotniku uspe pokazati vse, kar zna in zmore. Bili so tudi precej utrujeni, na srečo pa so izgubili kar 20 žog, od tega polovico kar sami in niti ne zaradi naše obrambe. Ampak ponavljam, mi smo prišli na tekmo po zmago, da podaljšamo nastop na EP. Niti slučajno pa si česa podobnega več ne smemo dovoliti, predvsem takega začetka kot proti Islandiji."

Hodžić se je na koncu ozrl še na srečanje z Izraelom in osmino finala, ki Slovenijo čaka v nedeljo: "Najprej je tu tekma z Izraelom. Verjamem v zmago, da imajo nato najboljše izhodišče za naprej. Nato pride osmina finala. Kdorkoli bo, ga je treba premagati. Kogar želimo ali ne želimo, tu ni za kalkulirati, kot smo že večkrat v studiu govorili, tudi Peter je rekel, če hočeš osvojiti prvenstvo, moraš tako tekmo zmagati."

Slovenija bo z Izraelom igrala v četrtek ob 17. uri, predvsem od večernega srečanja med Francijo in Poljsko pa je odvisno, ali bodo Luka Dončić in soigralci tudi po štirih srečanjih ostali v igri za drugo mesto v skupini.

