Giannis Antetokounmpo znova brez tekme: poškodba vse bolj skrb vzbujajoča

Giannis Antetokounmpo bo zaradi bolečin v kolenu izpustil že drugo zaporedno tekmo na EuroBasketu 2025. Po odsotnosti na tekmi proti Cipru ne bo igral niti proti Bosni in Hercegovini. Njegova poškodba tik pred odločilnimi tekmami sproža vse več skrbi tako za Grčijo kot za Milwaukee Bucks. Prvenstvo pa je zaradi poškodbe že sklenil Litovec Rokas Jokubaitis.

Zvezdnik Milwaukee Bucks in grške reprezentance Giannis Antetokounmpo bo izpustil še eno tekmo na evropskem prvenstvu v košarki. Po poročanju tujih medijev ga je vodstvo izbrane vrste tik pred tekmo z Bosno in Hercegovino umaknilo iz moštva, saj je začutil nelagodno bolečino v kolenu.

Že druga odsotnost na EuroBasketu 2025

To je že druga tekma, ki jo bo Giannis izpustil. Pred tem ni nastopil proti Cipru, saj mu je trenerski štab namenil počitek zaradi gostega urnika tekem. Tokrat pa gre za zdravstveni razlog, ki bi lahko povzročil zaskrbljenost navijačev in stroke.

Grčija brez svojega vodje

"Občutil je nelagodje v kolenu in nismo želeli tvegati," so sporočili iz grške reprezentance. Za Grčijo, ki ima visoka pričakovanja na tem prvenstvu, je odsotnost njihovega najboljšega igralca v tako pomembnem trenutku precejšen udarec.

Ali je poškodba kolena resne narave? Foto: Guliverimage

Vprašanja o nadaljnjem nastopu

Čeprav še ni znano, kako resna je poškodba, bo zdravstveno stanje Antetokounmpa v prihodnjih dneh ključno za nadaljnji potek turnirja. Grčija je tudi eden od možnih tekmecev Slovenije v osmini finala.

Konec prvenstva za Jokubaitisa

Evropsko prvenstvo pa je po hudi poškodbi kolena že sklenil Litovec Rokas Jokubaitis. 24-letni košarkar si je na tekmi s Finsko strgal vezi v levem kolenu, poškodovan ima tudi meniskus, tako da bo z igrišč odsoten vsaj pol leta. Za njim je sicer izjemen začetek turnirja, saj je na prvenstvu dosegal po 17,3 točke na obračun.