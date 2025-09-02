Ni kaj, sproščeni in prisrčni prizori! Dončić dopisal: Butec in butec.

Da v taboru slovenske košarkarske reprezentance na Poljskem prevladuje dobra volja, dokazujejo tudi simpatični prizori s treninga, kjer sta ob opravljanju posebnih vaj, s katerimi igralci krepijo psihomotoriko, "zaplesala" Luka Dončić in Edo Murić. Slovenski kapetan je šaljivo pripomnil, kako sta bila na delu "Butec in butec".

Slovenskim košarkarjem se je na letošnjem EuroBasketu na Poljskem le izšlo v tretje. Po porazih proti Poljski in Franciji so dočakali prvo zmago. Dosegli so jo proti Belgiji, bili suvereni, znova pa je na parketu najbolj izstopal Luka Dončić. Podiral je nove mejnike in navduševal navijače, dan pozneje pa že podobno kot soigralci garal na treningih in se pripravljal na nov izziv. Ta sledi danes, ko se bo Sekulićeva četa ob 17. uri v Katovicah pomerila z zadnjeuvrščeno Islandijo.

V slovenskem taboru ne manjka pozitivne energije. Košarkarji vestno opravljajo naloge, ki jim jih zadajo trenerji. Ko je napočil čas tudi za prav posebno, na kateri sta sodelovala Luka Dončić in Edo Murić, ni manjkalo smeha. To je prepoznala tudi Košarkarska zveza Slovenije (KZS) in poslala v svet simpatični video njunega "delovnega" plesa, ki so ga opremili še z glasbeno podlago.

Butec in butec

Objava Luke Dončiča s šaljivim pripisom. Zvezdnik LA Lakers je video opremil še s šaljivim besedilom, saj je v svojo objavo na družabnih omrežjih zapisal tri besede: Butec in butec. Navdih je dobil v istoimenski kultni komediji iz leta 1994, v kateri sta nastopala Jim Carrey in Jeff Daniels, v filmu pa ni manjkalo smešnih prizorov. To je želel poudariti tudi Dončić. Za filmska junaka iz uspešnice Butec in butec, Lloyd in Harry, ki sta najboljša prijatelja, namreč velja, da ne spadata med najbolj bistroumne osebe, kar pa se tiče Luke in Eda, je popolnoma drugače. Kaj pa ju povezuje z omenjenim filmom? Smešne prigode, sproščenost in dobro ozračje.

Luka in Edo sta se nenazadnje že oba spopadala z odgovorno vlogo kapetana in predstavljata vzor drugim v ekipi, s pomočjo visoke stopnje košarkarske inteligence pa odlično sodelujeta tudi na tem EuroBasketu, kjer sta najboljša slovenska strelca. Dončić daje v povprečju 33, Murić pa dobrih 13 točk na tekmo.

Danes imata lepo priložnost za drugo zmago in s tem morda že zagotovljeno napredovanje v izločilni del. Sproščeno, a hkrati tudi delovno ozračje na treningih bo zagotovo v prid varovancem Aleksandra Sekulića, da bi uresničili cilj.