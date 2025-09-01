Slovensko košarkarsko reprezentanco v torek ob 17. uri čaka četrta in hkrati predzadnja tekma skupinskega dela letošnjega evropskega prvenstva. Slovence čaka obračun z Islandijo, cilj je enak tistemu v nedeljo. Pred torkovo tekmo je svoje vtise v reprezentanci poleg pomočnika Luke Bassina strnil tudi 19-letni Mark Padjen, ki je navdušen nad prvim velikim reprezentančnim tekmovanjem v članskih vrstah.

Dan po tekmi z Belgijo je za slovensko reprezentanco prva zmaga že pozabljena, fokus slovenskih košarkarjev pa se je že povsem preselil na sredin obračun z Islandijo (17.00). Plan je znova isti kot v nedeljo, pot do zmage ni pomembna, pomembno je le to, da se bo po koncu obračuna z reprezentanco, ki na tem prvenstvu še ni slavila, ob imenu Slovenije na lestvici dodana še ena zmaga več.

V ponedeljek v dvorani Spodek na sporedu ni nobenega srečanja, so jo pa reprezentance izkoristile za trening in pripravo na naslednje tekmece. V slovenskem taboru so pred torkovim spopadom z Islandci dobro razpoloženi, po besedah strokovnega štaba so vsi zdravi in celi ter pripravljeni na nov boj. Ob koncu treninga so se že kar tradicionalno pomerili v metu s sredine, ekipa, ki je izgubila, pa je morala za kazen delati sklece.

Kdo se lahko po torkovih tekmah zavihti v osmino finala? Poljska se je že uvrstila v osmino finala,

Izrael bi se z zmago uvrstil v osmino finala.

Francija bi se uvrstila v osmino finala z zmago in če Slovenija ali Belgija izgubi.

Slovenija bi se uvrstila v osmino finala z zmago in če zmagata Izrael in Francija.

Belgija se v torek še ne more uvrstiti v osmino finala.

Islandija bi z morebitnim porazom proti Sloveniji že izgubila vse možnosti za napredovanje.

Bassin: Moramo prerezati popkovino med njimi

Zatem je pred novinarske mikrofone stopil pomočnik selektor, Luka Bassin, ki je izpostavil glavne nevarnosti Islandije. Kar se tiče Islandije so bili z Izraelom vse do konca v boju za zmago, proti Belgiji bi so res slabo odigrali končnico, tudi proti Poljakom pa so imeli tekmo v svojih rokah, pa so iz takšnih ali drugačnih razlogov na koncu izgubili. "Gre za ekipo s krajšo rotacijo, glavna značilnost je povezovanje igralcev na zunanjih položajih, Hermanssona in Fridrikssona, z njihovim visokim igralcem Hlinasonom. "Tukaj bo tudi naša glavna naloga, da prerežemo popkovino med njimi," je bil jasen Bassin.

V poštev pride le zmaga. "Moramo napredovati iz skupine, tako da tukaj sploh ni nobenih dilem, kakšen je cilj jutri. Je pa jasno, da četudi je Islandija še brez zmage, to ne bo tako lahek zalogaj, kot mogoče nekdo misli," je dejal Bassin. "Mogoče ena od slabosti ekipe iz severa Evrope je skrajšana rotacija in da glavni igralci igrajo res celo tekmo in načeloma to ni zaželeno, tako da bomo skušali s tempom streti tudi ta oreh. Oba kreatorja znata najti rešitve, met Islandcev od daleč zaenkrat ni dober, ni pa to realno stanje te ekipe in bomo vse obravnavali kot izjemne 'šuterje'."

Slovenija bo v torek lovila svojo drugo zmago na turnirju, do zdaj je izgubila s Poljsko in Francijo, premagala je Belgijo. "Če povzamem selektorjeve besede, ne moremo biti zadovoljni, če smo startali z izkupičkom ene zmage in dveh porazov, a mislim, da smo tudi v prvih dveh tekmah, ki smo jih izgubili pokazali dovolj dopadljivo košarko, a z napakami, drugače bi verjetno zmagali. Vse, kar upamo je to, da smo se iz teh tekem nekaj naučili in bomo to unovčili v prihodnosti. Prvenstvo je še dolgo in cilji so jasni," je dejal Bassin.

Luka Bassin Foto: www.alesfevzer.com

Kljub temu da so Islandci vsaj na papirju verjetno najslabši tekmec v skupini D, pa bo treba od prve minute k igri pristopiti maksimalno zbrano. "Mogoče so Islandci malce drugačni, Luko tekmeci vedno branijo na zelo agresiven način, s podvajanjem ali prevzemanjem, medtem ko Islandija takšnega košarkarja, ki bo lahko to počel, nima ne položaju štirice ne petice. Lahko pričakujemo obrambo, ki mu načeloma odgovarja, a tudi tu ima njihov trener zagotovo kakšne dodatne zamisli in sem prepričan, da Islandci ne bodo ostali le pri takšnem načinu branjenja," je še dodal Bassin.

Padjen o priložnosti in Dončiću

Svojo priložnost bo v torek znova čakal tudi 19-letni Mark Padjen, ki je dočakal debi na evropskem prvenstvu, potem ko je bil proti Poljski v igri eno sekundo, je proti Belgiji igral pet minut. "Selektor mi vsakič reče, naj bom maksimalno pripravljen, čakam svoj trenutek. Vedno moraš biti pripravljen in pričakovati, da boš prišel v igro in dati vse od sebe. Klima v garderobi je res dobra, z zmago smo prebili led tako da nam je vsem malce odleglo. Vsi dajemo res svoj maksimum, kot ekipa se skušamo še bolj povezati in biti iz tekme v tekmo boljši.

"Vsaka sekunda na parketu mi res pomeni veliko. Že na samem ogrevanju na prvi tekmi začutiš, da gre za drugačno tekmovanje kot so kvalifikacije. Vse skupaj je res neverjetno in mislim, da še nisem povsem doumel, kje sem. Vedno je lahko še boljše, v prvi vrsti pa upam, da so z mojim doprinosom zadovoljni selektor in soigralci," je dejal Padjen.

Spregovoril je tudi o mentorski vlogi Luke Dončića. "Vsi mladi igralci se zgledujejo po njemu. Svojo mentorsko vlogo kaže predvsem skozi igro, vedno ti da nasvet, ni veliko besed, a pove točno tisto, kar potrebuješ vedeti, te potreplja po hrbtu in že ta njegova prezenca naredi svoje. Nihče izmed nas mlajših ni imel težav vklopiti se v ekipo, raste tudi samozavest," je bil jasen Padjen, ki se je nato na kratko obrnil še proti torkovemu nasprotniku. "Islandija je sigurno neugodna ekipa, v igro bomo šli sigurno brez podcenjevanja in po zmago," je bil še jasen član Ilirije.

