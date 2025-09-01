Ponedeljek, 1. 9. 2025, 20.30
1 ura, 38 minut
Kdo je človek, ki kot senca Dončiću sledi na vsakem koraku?
Eden največjih zvezdnikov letošnjega Eurobasketa Luka Dončić je na prvenstvu tudi eden najbolj obleganih košarkarjev. To je verjetno tudi razlog, zakaj ga na vsakem koraku, z izjemo košarkarskega igrišča, spremlja osebni telesni stražar. Po poročanju specializiranega košarkarskega portala Basketnews naj bi bil Dončić edini košarkar na prvenstvu z lastnim varovanjem.
Možakar zastrašujočega videza Luko Dončića spremlja povsod, od tunela do slačilnice, ob njem je tudi med intervjuji in srečanji z oboževalci.
POV: You're battling for Luka Dončić autograph 🖊— Luka Updates (@LukaUpdates) August 29, 2025
IG/bartek_kroliks pic.twitter.com/Tyv7ON64ju
Identiteta Dončićevega varnostnika ostaja neznanka. Kot so zapisali na specializiranem košarkarskem portalu Basketnews, jim na njihovo poizvedovanje o profilu varnostnika pri ožji ekipi slovenskega zvezdnika ni uspelo dobiti odgovora.
Slovenska košarkarska reprezentanca ima po treh tekmah eno zmago. Potem ko je na uvodni tekmi izgubila proti Poljski in v soboto klonila proti Franciji, je v tretjem krogu vendarle zabeležila zmago. Slovenci so Belgijce nadigrali s 86:69. Slovenija tako ostaja v igri za napredovanje v izločilne boje, v tekmah z Islandijo v torek in Izraelom v četrtek pa si bo poskušala izboriti čim boljše izhodišče.
Po porazih s Poljsko in Francijo je dosegljivo le tretje mesto, ki pomeni dvoboj osmine finala z drugo reprezentanco iz skupine z Grčijo, Italijo, Španijo, Gruzijo, BiH ter Ciprom.
