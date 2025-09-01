Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

izključitev EuroBasket 2025 EuroBasket 2025 Gianmarco Pozzecco

Ponedeljek, 1. 9. 2025, 9.49

44 minut

Bizarna izključitev selektorja Italije dvignila veliko prahu

Gianmarco Pozzecco | Gianmarco Pozzecco je bil izključen na tekmi z Bosno. | Foto Guliverimage

Gianmarco Pozzecco je bil izključen na tekmi z Bosno.

Foto: Guliverimage

Selektor italijanske košarkarske reprezentance Gianmarco Pozzecco je bil na EuroBasketu na tekmi proti Bosni in Hercegovini izključen zaradi nenavadnega incidenta. Med igro je stopil na parket in kričal na svoje igralce. Kljub njegovi odsotnosti je Italija slavila zmago z izjemno predstavo Simoneja Fontecchia, ki je podrl rekord.

V tretji četrtini napete tekme med Bosno in Hercegovino ter Italijo na EuroBasketu 2025 je prišlo do nepričakovanega zapleta. Gianmarco Pozzecco, temperamentni selektor Italije, je ob nezadovoljstvu nad obrambno reakcijo svojih igralcev, ki so prejeli točke iz hitrega protinapada, reagiral v svojem slogu, a so sodniki razmišljali drugače.

Stopil je namreč na igrišče in ob tem glasno grajal svojo ekipo. Sodniki so mu zaradi tega dosodili drugo tehnično napako, kar je pomenilo avtomatsko izključitev.

Italijani brez selektorja, a z rekordnim Fontecchiem

Kljub izključitvi selektorja so italijanski košarkarji do konca tekme ohranili mirne živce. Pod vodstvom izjemnega Simoneja Fontecchia, ki je dosegel kar 39 točk in s tem postavil novi rekord po številu doseženih točk na eni tekmi EuroBasketa za Italijo, so si priborili pomembno zmago s 96:79.

Italija je eden od možnih tekmecev Slovenije v izločilnih bojih, saj se skupini križata v osmini finala.

Edo Murić
Sportal "Karkoli narediš, se bo na koncu našel nekdo, ki bo to kritiziral"
Luka Dončić, Eurobasket, Slovenija - Belgija
Sportal Luka Dončić zablestel s trojnim dvojčkom, Izraelci presenetili Francoze, Islandci namučili Poljake
Luka Dončić
Sportal "Luka se ne želi izpostavljati na ta način"

