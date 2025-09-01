Bizarna izključitev selektorja Italije dvignila veliko prahu

Selektor italijanske košarkarske reprezentance Gianmarco Pozzecco je bil na EuroBasketu na tekmi proti Bosni in Hercegovini izključen zaradi nenavadnega incidenta. Med igro je stopil na parket in kričal na svoje igralce. Kljub njegovi odsotnosti je Italija slavila zmago z izjemno predstavo Simoneja Fontecchia, ki je podrl rekord.

V tretji četrtini napete tekme med Bosno in Hercegovino ter Italijo na EuroBasketu 2025 je prišlo do nepričakovanega zapleta. Gianmarco Pozzecco, temperamentni selektor Italije, je ob nezadovoljstvu nad obrambno reakcijo svojih igralcev, ki so prejeli točke iz hitrega protinapada, reagiral v svojem slogu, a so sodniki razmišljali drugače.

Gianmarco Pozzecco just got ejected for stepping onto the court ❌​🇮🇹 pic.twitter.com/o6fRiKXw7H — BasketNews (@BasketNews_com) August 31, 2025

Stopil je namreč na igrišče in ob tem glasno grajal svojo ekipo. Sodniki so mu zaradi tega dosodili drugo tehnično napako, kar je pomenilo avtomatsko izključitev.

Italijani brez selektorja, a z rekordnim Fontecchiem

Kljub izključitvi selektorja so italijanski košarkarji do konca tekme ohranili mirne živce. Pod vodstvom izjemnega Simoneja Fontecchia, ki je dosegel kar 39 točk in s tem postavil novi rekord po številu doseženih točk na eni tekmi EuroBasketa za Italijo, so si priborili pomembno zmago s 96:79.

Italija je eden od možnih tekmecev Slovenije v izločilnih bojih, saj se skupini križata v osmini finala.