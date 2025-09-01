Slovenski košarkarji so na tretji tekmi evropskega prvenstva dosegli svojo prvo zmago na tem turnirju. V slovenski izbrani vrsti je s svojimi predstavami na prvih treh srečanjih s svojimi izkušnjami in doprinosom odličen vtis pustil Edo Murić, ki je bil na prvih dveh srečanjih tudi drugi najboljši strelec reprezentance takoj za Luko Dončićem.

"Uf, pomeni nam res veliko," je po tretji tekmi na vprašanje, koliko reprezentanci pomeni, da ji je proti Belgiji vendarle uspelo doseči prvo zmago, dejal Edo Murić, s 33 leti najbolj izkušen člen v slovenski izbrani vrsti. Ta je na prvenstvu za zdaj izkoristil priložnost in si v reprezentanci po lanskih kvalifikacijah za olimpijske igre, ko po poškodbi še ni bil pravi, znova izboril pomembno mesto.

"Uživam, kar naenkrat sem postal prva štirica v tej ekipi, imam več prostora in s tem zraste tudi samozavest. Vedel sem, kaj me čaka, pripravil sem se psihično in fizično ter se res odlično počutim, ne spomnim se, kdaj sem bil nazadnje v takšnem stanju, česar sem res vesel. Upam, da zdaj nisem s tem česa pokvaril, a počutim se dobro in upam, da bo še naprej tako," je dejal Murić.

Z nervozo v srečanje z Belgijo

Kot je povedal po srečanju z Belgijo, Slovencem pričakovano po prvih dveh srečanjih in porazih s Poljsko in Francijo ni bilo lahko. "Bili smo živčni, ker ni preprosto kreniti v tekmovanje z izplenom nič zmag in dveh porazov. Vedeli smo, da bo prva tekma težka, ker vemo, kako je igrati doma, spomnim se leta 2013, ko smo igrali prvo tekmo v Celju, ko te domače občinstvo kar ponese. Kljub temu se nismo ustrašili, a imeli so res odlično tekmo, zadevali smo vse. Francozi so mladi, željni dokazovanja, vedeli smo, da bodo leteli po igrišču."

"Šli smo pogumno v srečanje, a nam je zmanjkal tisti en moment, da bi se tekma obrnila v našo korist. Potem je prišla ta tekma z Belgijo, ki ni slaba reprezentanca, in če ji na začetku pustiš nekaj prostora, zna biti z zadetimi meti zelo nevarna. Imeli smo malce strahu, zavedali smo se, da je ta tekma za nas finale in vesel sem, da smo jo dobili, da lahko zdaj vsaj za trenutek malce lažje zadihamo," je bil zadovoljen Murić.

Murić o reprezentančni karieri:

Samozavest in odlične predstave

Čeprav je v reprezentanci najstarejši, pa je letošnje poletje odlično pripravljen na vse napore, ki si sledijo na takšnem tekmovanju, kot je evropsko prvenstvo. Tudi po srečanju s Francijo, ko je imela Slovenija na voljo le 19 ur do naslednjega srečanja, je brez težav prenesel vse tegobe.

"Uspelo nam je opraviti res dobro regeneracijo, pohvaliti moram celotno našo zdravniško službo, ki je opravila izjemno nalogo, od fizioterapevtov do trenerjev za fizično pripravo. Sam sem se počutil res dobro, čeprav nismo več rosno mladi. Ves čas, ko igraš za reprezentanco, imaš v sebi posebno iskrico in ne moreš biti utrujen, sam bi lahko igral še več, če bi bilo to treba, za reprezentanco ni nikoli nič pretežko. Veselim se naslednje tekme," je dejal Murić.

Foto: Guliverimage

Izkušeni novopečeni član Ilirije je bil sicer v letošnjem pripravljalnem obdobju eden tistih, ki so večkrat na glas opozorili, da reprezentanco obkroža preveč negativne energije iz javnosti in medijev. A kljub vsem zapletom in tegobam v pripravljalnem obdobju se je v Katovicah zbralo približno tisoč navijačev, ki so bili še posebej glasni na sobotni tekmi s Francijo. Poseben aplavz si je Murić prislužil tudi po tekmi z Belgijo, ko so navijači za slovensko klopjo skandirali njegovo ime.

"Zahvalil bi se vsakemu posebej, ki je prišel v Katovice, ker še vedno Katovice niso tako blizu, tako res vsa čast vsem. To nas veseli in lepo jih je videti v dvorani, zato res upam, da jih bo še več. Rad bi se zahvalil vsem, ki nas spremljajo tudi od doma, našim družinam, prijateljem, vsem, ki nam želijo dobro in vidijo, da nam ni vseeno. Za tiste, ki pa nas kritizirajo, imajo vso pravico, kritike bodo vedno prisotne, karkoli narediš, se bo na koncu našel nekdo, ki bo to kritiziral. Tudi mi počnemo napake, dajemo vse od sebe in ostajamo pozitivni, da lahko Slovenijo popeljemo čim dlje," je dejal Murić.

"S fanti se res borimo, na vseh tekmah dajemo vse, kar imamo. Končno smo dobro odigrali vse do konca, dobro smo odigrali tudi v obrambi in končno ne bo naslovov in pisanja, da smo spet prejeli več kot sto točk. Ponosen sem na fante in gledamo pozitivno naprej," je še dodal izkušeni člen reprezentance.

Ta je sicer že pozimi napovedal, da bo letošnje prvenstvo njegovo zadnje v karieri. Ob poletnih predstavah so se apetiti zagotovo povečali. "Bomo videli, koliko me bodo hoteli in koliko bo dovolila žena (smeh, op. p.)," je na vprašanje, koliko tekem je še pred njim, bolj v šali kot zares ob glasnem smehu odvrnil Murić.

