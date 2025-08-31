Peter Vilfan: Rutinska zmaga in noro dobra tekma Dončića

"To je bila dobesedno rutinska zmaga, Luka pa je odigral noro dobro tekmo," je po tretji tekmi in prvi zmagi Slovenije na EuroBasketu v Katovicah na Poljskem ocenil Peter Vilfan v analizi na Šport TV. Slovencem je razpored tekmovanja najtežji preizkušnji v skupinskem delu namenil ravno na začetku tekmovanja, ko so se morali soočiti z gostitelji Poljaki in Francozi ter doživeli poraza, zdaj pa bo nadaljevanje lažje, še meni legendarni nekdanji košarkar, prepričan, da tudi v torek izbranci selektorja Aleksandra Sekulića ne bi smeli imeti prav nobenih težav z Islandijo.

"Belgijci v tej sestavi, v kateri so prišli na to prvenstvo - mislim, da brez petih boljših igralcev – dejansko sodijo bolj proti dnu ekip, ki so na turnirju, mi pa smo odigrali predvsem dobro in agresivno v obrambi, prisilili smo jih v tiste številne mete, predvsem v prvem polčasu, ki so jih zgrešili. Zanesljivo smo dobili skok s 43:32, Luka pa je odigral noro dobro tekmo. Po mojem mnenju morda kakšno minuto preveč, ampak prepričan sem, da je bila to njegova želja, da danes igra, da se razigra in da nadaljuje tisti niz. In Luka je igralec, katerega želje moraš in je prav, da jih spoštuješ," je po zmagi nad Belgijo s 86:69 slovenske košarkarje pohvalil Peter Vilfan.

Lahko delo z Islandijo?

Slovence v torek čaka spopad z Islandijo, ki prav tako ne bi smela predstavljati nobenih težav, meni Vilfan. "Razpored je bil, kakršen je bil, dve najtežji tekmi takoj na začetku ena za drugo. Zdaj nas čaka lažje delo proti Islandiji. Kakorkoli razmišljati, da je to težka tekma in jo lahko izgubimo, mislim, da je popolnoma nesmiselno in si to tudi upam reči. Jutri imamo odmor, v torek bomo lahko igrali z vsemi igralci, ne verjamem, da se bo kdo od njih prav maksimalno utrudil, potem pa sledi tekma, na katero se je treba osredotočiti že danes, torej tekma z Izraelom, kjer zmaga prinaša tisto tretje mesto in s tem lažjega tekmeca iz skupine C."

Luka Dončić je zablestel s trojnim dvojčkom (26 točk, 11 asistenc, 10 skokov). Foto: Guliverimage

Vilfan torej pričakuje lahko delo proti Islandiji v torek, pa nato odločilno tekmo v boju za tretje mesto z Izraelom v četrtek, po kateri bo jasno, kakšen bo vrstni red v skupini D. Ta se bo v osmini finala križala s skupino C, v kateri igrajo Grčija, Gruzija, Španija, BiH, Italija in Ciper.

"Podcenjevanje je lahko predrago"

A sokomentator v studio Šport TV Dino Murić opozarja, da bo tudi proti Islandiji potrebna zbranost. "Mislim, da se je zdaj vseeno treba osredotočiti predvsem na Islandijo. Podcenjevanje je lahko predrago. Nenazadnje so Islandci odirali zelo dobro tekmo z Izraelom. Stoodstotno so naši boljši, a res si ne bi želel, da bi prišlo do podcenjevanja, da se proti Islandiji ne bi spravili v položaj, ko bi po nepotrebnem izgubljali energijo, ki jo nujno potrebujejo za spopad z Izraelom."

