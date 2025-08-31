Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Pe. M.

Nedelja,
31. 8. 2025,
15.39

5 minut

Srbski kapetan na rehabilitacijo v ZDA

Bogdanović predčasno končal prvenstvo, zveza: Zdaj smo na vrsti mi

Pe. M.

Bogdan Bogdanović | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

"Naš kapetan je za Srbijo vedno dajal vse – srce, energijo, borbo in vero. Zdaj smo na vrsti mi, da igramo do zadnjega diha, zanj in za našo državo," so ob poškodbi kapetana Bogdana Bogdanovića, ki je predčasno končal evropsko prvenstvo, na družbenem omrežju zapisali pri Košarkarski zvezi Srbije.

Bogdan Bogdanović
Sportal Šok za Srbijo: zvezdnik predčasno končal EuroBasket

Kapetan Srbije Bogdan Bogdanović je na tekmi s Portugalsko staknil poškodbo zadnje lože, zaradi katere je danes tudi uradno postalo jasno, da v nadaljevanju ne bo več igral na evropskem prvenstvu.

Čeprav poškodba po poročanju Telegrafa ni težje narave, pa sta se trenerski štab in zveza odločila, da ne bosta tvegala, temveč bosta Bogdanovića poslala v ZDA, kjer bo pod nadzorom Los Angeles Clippersov začel intenzivno rehabilitacijo.

"Naš kapetan je za Srbijo vedno dal vse – srce, energijo, boj in vero. Zdaj smo na vrsti mi, da pokažemo enako – da igramo do zadnjega diha, zanj in za našo državo. Bogdan, tvoja moč in pogum ostajata na igrišču," so pri Košarkarski zvezi Srbije zapisali na družbenem omrežju.

Srbi, ki veljajo za glavne favorite za naslov, so po treh tekmah pri treh zmagah, premagali so Estonijo, Portugalsko in Latvijo.

