Kapetan Srbije Bogdan Bogdanović je na tekmi s Portugalsko staknil poškodbo zadnje lože, zaradi katere je danes tudi uradno postalo jasno, da v nadaljevanju ne bo več igral na evropskem prvenstvu.

Čeprav poškodba po poročanju Telegrafa ni težje narave, pa sta se trenerski štab in zveza odločila, da ne bosta tvegala, temveč bosta Bogdanovića poslala v ZDA, kjer bo pod nadzorom Los Angeles Clippersov začel intenzivno rehabilitacijo.

"Naš kapetan je za Srbijo vedno dal vse – srce, energijo, boj in vero. Zdaj smo na vrsti mi, da pokažemo enako – da igramo do zadnjega diha, zanj in za našo državo. Bogdan, tvoja moč in pogum ostajata na igrišču," so pri Košarkarski zvezi Srbije zapisali na družbenem omrežju.

Srbi, ki veljajo za glavne favorite za naslov, so po treh tekmah pri treh zmagah, premagali so Estonijo, Portugalsko in Latvijo.