Iz Rige prihaja novica, ki pretresa srbske ljubitelje košarke. Srbija je na EuroBasketu 2025 ostala brez svojega kapetana in enega najpomembnejših igralcev Bogdana Bogdanovića. Zvezdnik je staknil poškodbo zadnje lože na tekmi proti Portugalski, zaradi katere naj ne bi več stopil na parket na evropskem prvenstvu.

Bojanu Bogdanoviću se je nesreča zgodila že v prvem polčasu dvoboja proti Portugalski, ko je po nenavadnem gibu začutil bolečino v zadnji loži leve noge. Takoj je zapustil igrišče in se v bolečinah odpravil na klop.

Sum vzbudila njegova odsotnost

Sprva se je zdelo, da poškodba ni tako resna, saj so ga navijači in mediji pričakovali na parketu ob začetku drugega polčasa. A ker se Bogdan ni več pojavil na klopi, so se hitro začela širiti ugibanja o resnosti poškodbe.

Bogdan Bogdanović je bil ob Nikoli Jokiću osrednji motor srbske igre. Foto: Guliverimage

Zdravniške preiskave razkrile resnico

Čeprav preiskave MRI niso opravili še isti večer, je kapetan Srbije že naslednji dan opravil vse potrebne preglede. Rezultati so razkrili, da gre za precej hujšo poškodbo, kot je bilo sprva pričakovano. Po poročanju Meridijan Sporta, ki ima informacije iz ZDA, kjer si Bogdanović služi kruh v ligi NBA, srbskega košarkarja v nadaljevanju prvenstva ne bomo več videli na delu.

Ogromen udarec za reprezentanco

Srbija je tako ostala brez enega svojih najboljših košarkarjev in hkrati vodje ekipe. Bogdanović bo ekipo lahko podpiral le ob igrišču, z nasveti in spodbudo, a njegovega vpliva na parketu ne bo mogoče nadomestiti.