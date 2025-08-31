Na tekmi, kjer bi moral biti konec miren, se je zgodilo nekaj povsem drugega. Francoski košarkar Sylvain Francisco je zablestel z rekordno predstavo in popeljal Francijo do zmage nad Slovenijo in Luko Dončićem v drugem krogu EuroBasketa. A namesto aplavza so ga pričakali vroči pogledi in burni odzivi. Zaradi svojega dejanja se je po koncu tekme opravičil Dončiću in slovenski reprezentanci.

Francoski reprezentant Sylvain Francisco je bil v soboto skoraj nezaustavljiv. Z 32 točkami je vodil Francijo do zmage nad Slovenijo s 103:95 na EuroBasketu. Ob tem je zabeležil še sedem skokov, pet asistenc in neverjetno statistično oceno 40 – svojo najboljšo predstavo v dresu Francije.

Zaplet v zadnjih sekundah

Ko je bil dvoboj že odločen in je Francija vodila s 101:92, sta si Francisco in Luka Dončić že segla v roke. A namesto da bi pustil, da ura odteče, je Francisco presenetil vse. Stekel je pod koš in dosegel še en koš, medtem ko so celotna peterka Slovenije in zagotovo tudi njegovi soigralci le začudeno gledali.

Sylvain Francisco je bil najbolj razpoložen francoski košarkar v soboto in spisal najboljšo predstavo v dresu francoske reprezentance. A je imela njegova predstava črno piko. Foto: Guliverimage

To je sprožilo kaos na igrišču. Sodniki so morali posredovati, Francisco in Gregor Hrovat sta prejela tehnični napaki, Nadir Hifi in Martin Krampelj pa sta bila zaradi vstopa na igrišče s klopi celo izključena.

"Opravičil sem se Luki"

Po tekmi je Francisco priznal, da je ravnal napačno: "Rekel sem mu oprosti," je pojasnil novinarjem. "Šel sem, da mu dam roko, nato pa še na polaganje. Edino, kar mi je žal, je, da mu nisem rekel, naj brani. Šlo je za koš razliko, ki je na EuroBasketu zelo pomembna. Prevzemam polno odgovornost."

Absolutely disgraceful behavior by the French player Sylvain Francisco. France already won, he hugs Luka, Slovenia started to shake hands, and then he proceeds to lay it up. I’ve not seen anything like it. pic.twitter.com/Ha1D1fBbTW — SLO HOOPS FAN 🇸🇮 (@SloHoopsFan) August 30, 2025

Rekord in aplavz francoskih navijačev

Francisco je tekmo končal brez zgrešenega meta za dve točki (7/7), zadel je vse proste mete (12/12), ter presegel vse svoje dosedanje mejnike v francoskem dresu. Ko je izvajal proste mete v zadnjih sekundah, so se iz tribun celo razlegali vzkliki "MVP, MVP!"

"Slišal sem to," je dejal. "Vesel sem, da so navijači to prepoznali, a že mislim na naslednjo tekmo proti Izraelu."

Luka Dončić ni mogel verjeti svojim očem. Foto: Guliverimage

Dončićeva izjemna predstava

Na drugi strani je Luka Dončić še enkrat pokazal svoj razkošen repertoar – vknjižil je 39 točk, osem skokov in devet asistenc. A to ni bilo dovolj, da bi Slovenija premagala razpoložene Francoze.

Naša izbrana vrsta se bo danes že ob 14. uri pomerila z Belgijo in iskala pot do prve zmage na letošnjem evropskem prvenstvu.