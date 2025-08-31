Po rasističnih žaljivkah, uperjenih proti nemškemu zvezdniku Dennisu Schröderju na evropskem prvenstvu v košarki, je njegova žena Ellen javno objavila sovražne komentarje. Objavila je posnetke zaslona žaljivih in rasističnih sporočil ter na Instagramu zapisala: "Žal je takšna sovražnost vseprisotna, še posebej, ko si na očeh javnosti."

Nemški košarkarski zvezdnik je v mirnem tonu pred televizijskimi kamerami in mikrofoni v prostoru za intervjuje spregovoril o tem, kar so navijači in novinarji lahko videli v njegovi potrtosti po rasističnih napadih: "Tega ne morem sprejeti. Rasizem ne bi smel soditi sem. To je žalostno."

Svetovni prvak z nemško vrsto Schröder je po tekmi eurobasketa proti Litvi poročal o rasističnih zlorabah s tribun - natančneje o opičjih zvokih.

Enaintridesetletnik je po zmagi Nemčije s 107:88 v dvorani v Tampereju na Finskem dejal: "Lahko me žalite, ampak opičjih zvokov ne bom toleriral in jih ne sprejemam. Rasizem v tem športu nima mesta."

Update:



The person making racist gestures at the Germany-Lithuania EuroBasket game has been revealed.



Dennis Schröder invites the person to come to the hotel he is staying at, and to “Ask for Schröder.”



[via. Dennis Schröder/IG] https://t.co/n9MwvFfHCf pic.twitter.com/HzQ5pgrr13 — Omer Osman (@OmerOsman200) August 30, 2025

Odzvala se je tudi njegova žena

Tudi njegova žena je obsodila sovražnost. "Resnično sramotno je, kako so nekateri litovski navijači ravnali z mojim možem s svojimi rasističnimi komentarji. Takšnega vedenja bi se morali globoko sramovati," je zapisala Ellen Schröder in jim zaželela, "da bi jih starši bolje vzgojili".

Mednarodna košarkarska zveza Fiba je pozneje sporočila, da je zaradi rasističnega zmerjanja enemu gledalcu prepovedala vstop na vse prihodnje tekme EP.

Fiba je še sporočila, da je oblastem "posredovala ustrezne posnetke in informacije" in napovedala, da bo stopila v stik z litovsko reprezentanco, "da bi jo obvestila o situaciji in podprla prizadevanja za preprečevanje podobnih incidentov na prihodnjih tekmah".

Po podatkih nemške košarkarske zveze DBB so varnostniki iz dvorane pospremili dve osebi, potem ko je nemški trenerski štab incident prijavil varnostnikom.

Opravičili so se tudi litovski igralci

Litovski igralci so se kasneje Schröderju opravičili. Tudi litovska zveza je izrazila obžalovanje zaradi incidentov. "Želimo poslati jasno sporočilo, da je to za nas popolnoma nesprejemljivo in krši tako vrednote košarke kot vrednote naše družbe," je v izjavi dejal predsednik litovske košarkarske zveze Mindaugas Balčiunas.

Preberite še: