Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
B. B., STA

Nedelja,
31. 8. 2025,
9.32

Osveženo pred

11 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Dennis Schröder KošarkaEP EuroBasket 2025 EuroBasket 2025

Nedelja, 31. 8. 2025, 9.32

11 minut

Žaljivke

Svetovni prvak Schröder na eurobasketu tarča rasističnih žaljivk

Avtorji:
B. B., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Dennis Schröder | Dennis Schröder je bila tarča rasističnih žaljivk. | Foto Guliverimage

Dennis Schröder je bila tarča rasističnih žaljivk.

Foto: Guliverimage

Po rasističnih žaljivkah, uperjenih proti nemškemu zvezdniku Dennisu Schröderju na evropskem prvenstvu v košarki, je njegova žena Ellen javno objavila sovražne komentarje. Objavila je posnetke zaslona žaljivih in rasističnih sporočil ter na Instagramu zapisala: "Žal je takšna sovražnost vseprisotna, še posebej, ko si na očeh javnosti."

Nemški košarkarski zvezdnik je v mirnem tonu pred televizijskimi kamerami in mikrofoni v prostoru za intervjuje spregovoril o tem, kar so navijači in novinarji lahko videli v njegovi potrtosti po rasističnih napadih: "Tega ne morem sprejeti. Rasizem ne bi smel soditi sem. To je žalostno."

Svetovni prvak z nemško vrsto Schröder je po tekmi eurobasketa proti Litvi poročal o rasističnih zlorabah s tribun - natančneje o opičjih zvokih.

Enaintridesetletnik je po zmagi Nemčije s 107:88 v dvorani v Tampereju na Finskem dejal: "Lahko me žalite, ampak opičjih zvokov ne bom toleriral in jih ne sprejemam. Rasizem v tem športu nima mesta."

Odzvala se je tudi njegova žena

Tudi njegova žena je obsodila sovražnost. "Resnično sramotno je, kako so nekateri litovski navijači ravnali z mojim možem s svojimi rasističnimi komentarji. Takšnega vedenja bi se morali globoko sramovati," je zapisala Ellen Schröder in jim zaželela, "da bi jih starši bolje vzgojili".

Mednarodna košarkarska zveza Fiba je pozneje sporočila, da je zaradi rasističnega zmerjanja enemu gledalcu prepovedala vstop na vse prihodnje tekme EP.

Fiba je še sporočila, da je oblastem "posredovala ustrezne posnetke in informacije" in napovedala, da bo stopila v stik z litovsko reprezentanco, "da bi jo obvestila o situaciji in podprla prizadevanja za preprečevanje podobnih incidentov na prihodnjih tekmah".

Po podatkih nemške košarkarske zveze DBB so varnostniki iz dvorane pospremili dve osebi, potem ko je nemški trenerski štab incident prijavil varnostnikom.

Opravičili so se tudi litovski igralci

Litovski igralci so se kasneje Schröderju opravičili. Tudi litovska zveza je izrazila obžalovanje zaradi incidentov. "Želimo poslati jasno sporočilo, da je to za nas popolnoma nesprejemljivo in krši tako vrednote košarke kot vrednote naše družbe," je v izjavi dejal predsednik litovske košarkarske zveze Mindaugas Balčiunas.

Preberite še:

Dario Gjergja
Sportal "Luka? Mogoče ga lahko zaklenemo v garderobo."
Luka Dončić
Sportal Tekma resnice za Dončića in druščino
slovenska košarkarska reprezentanca
Sportal Nešportna poteza Francoza odmevala: "To je bilo pod vsakim nivojem"
Dennis Schröder KošarkaEP EuroBasket 2025 EuroBasket 2025
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.