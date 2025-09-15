Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

R. Sp.

15. 9. 2025,
20.06

50 minut

EuroBasket 2025 EuroBasket 2025 Ergin ataman Dennis Schröder

Dennis Schröder

MVP nezadovoljen z izborom najboljšega trenerja

R. Sp.

Dennis Schröder nemška košarkarska reprezentanca | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Kljub temu da je EuroBasket pripadel Nemčiji, ki je tako pod streho združila svetovni in evropski naslov, pa je imel njen kapetan in najkoristnejši igralec turnirja marsikaj za pripomniti glede izbora najboljšega trenerja prvenstva. Ta lovorika je romala v roke turškega selektorja Ergina Atamana.

Dennis Schröder je med prenosom nemškega slavja v živo na platformi Twitch vpil: "Ataman, odj... od tu! Najboljši trener? Ma dajte." Informacijo je prenesel nemški časnik Bild, še isti večer pa je nemški kapetan delil zgodbo na sovjem Instagramu, kjer je ob objavi Atamanovega citata, da je Turčija boljša in da bo slavila, pripisal: "Poljubim ti srce". 

