MVP nezadovoljen z izborom najboljšega trenerja

Kljub temu da je EuroBasket pripadel Nemčiji, ki je tako pod streho združila svetovni in evropski naslov, pa je imel njen kapetan in najkoristnejši igralec turnirja marsikaj za pripomniti glede izbora najboljšega trenerja prvenstva. Ta lovorika je romala v roke turškega selektorja Ergina Atamana.

Dennis Schröder je med prenosom nemškega slavja v živo na platformi Twitch vpil: "Ataman, odj... od tu! Najboljši trener? Ma dajte." Informacijo je prenesel nemški časnik Bild, še isti večer pa je nemški kapetan delil zgodbo na sovjem Instagramu, kjer je ob objavi Atamanovega citata, da je Turčija boljša in da bo slavila, pripisal: "Poljubim ti srce".

