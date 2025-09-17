Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. Sp.

Sreda,
17. 9. 2025,
20.23

53 minut

Grška košarkarska reprezentanca EuroBasket 2025 EuroBasket 2025 Giannis Antetokounmpo

Giannis Antetkounmpo

Srhljiva grožnja superzvezdniku lige NBA: Pobili ti bomo vso družino

R. Sp.

Grčija, Giannis Antetokounmpo | Giannis Antetokounmpo je z Grčijo na letošnjem EP osvojil prvo medaljo z reprezentanco. | Foto FIBA

Giannis Antetokounmpo je z Grčijo na letošnjem EP osvojil prvo medaljo z reprezentanco.

Foto: FIBA

Grški košarkarski as Giannis Antetokounmpo je na nedavnem evropskem prvenstvu uresničil sanje in osvojil prvo medaljo na velikem tekmovanju v reprezentančnem dresu. Veselje po osvojitvi brona pa so pokvarile grožnje, ki jih je prejemal od turških navijačev. Šle so čez mejo dobrega okusa, žena zvezdnika Milwaukeeja Marriah pa jih je javno izpostavila in sarkastično dodala, da upa, da so tisti, ki so pošiljali tako sovražna sporočila njeni družini, ponosni nase.

Grčija, Giannis Antetokounmpo
Giannis Antetokounmpo je proslavljal tretje mesto na EuroBasketu s svojimi najmlajšimi. | Foto: Reuters Giannis Antetokounmpo je proslavljal tretje mesto na EuroBasketu s svojimi najmlajšimi. Foto: Reuters Evropski prvaki so postali Nemci in aktualnemu svetovnemu naslovu dodali še eno zlato medaljo, drugo mesto pa so osvojili Turki. V polfinalu so bili boljši od sosedov Grkov, ki so nato v boju za tretje mesto po hudem boju premagali Finsko in osvojili prvo medaljo, odkar brani njihove barve eden največjih zvezdnikov lige NBA Giannis Antetokounmpo.

Grk nigerijskih korenin je tako pri 30 letih dočakal prvo medaljo z grško izbrano vrsto, a je njegovo veselje zmotil šok. Doživel ga je, ko je prebiral sporočila in grožnje, ki so mu jih poslali turški navijači. Pa čeprav so Grki v polfinalu izgubili proti Turčiji. Javnost se je o tem, kako kruta in brezobzirna so bila, podrobneje prepričala takrat, ko jih je javno na Instagramu razkrila njegova žena Marriah.

"Pobili vam bomo vso družino. Živel boš v strahu, kjerkoli boš," je zapisal turški navijač z imenom Hasan, žena grškega košarkarskega asa pa je z njim obračunala javno in mu odgovorila: "Ker želiš z menoj komunicirati zasebno, bom zdaj pred vsem svetom pokazala, kdo si. Takšno obnašanje je nesprejemljivo. Upam, da so tisti, ki pošiljajo tako sovražna sporočila moji družini, ponosni nase," je zapisala.

Zmotile so ga turške zastave

Turški navijači so začeli Antetokounmpa zasipati z nespodobnimi komentarji, potem ko je objavil video grške reprezentance, kako proslavlja osvojitev brona na EuroBasketu. Pod to novico so Turki kar tekmovali med seboj, kdo bo večkrat komentiral objavo, pri tem pa so vselej izpostavili emotikon s podobo turške zastave.

Grški zvezdnik je postal tarča neokusnih sporočil turških navijačev. | Foto: Reuters Grški zvezdnik je postal tarča neokusnih sporočil turških navijačev. Foto: Reuters

To je zmotilo 30-letnega Grka, ki je zapisal: "Za božjo voljo, umaknite te preklete turške zastave," kar je sprožilo val nezadovoljstva med Turki. Antetokounmpo je svoj komentar hitro izbrisal, a je bilo prepozno. Turki so to sprejeli kot žalitev nacionalnega simbola, stvari pa so ušle izpod nadzora, tako da je družina Antetokounmpo prejela številna sovražna sporočila.

