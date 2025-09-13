Katastrofa razglašene Grčije, a selektor se ne strinja

Na letošnjem evropskem prvenstvu v košarki sta znana finalista. To sta postala Nemčija in Turčija, ena od teh dveh reprezentanc pa se bo v nedeljo pridružila Sloveniji in njenemu dosežku iz leta 2017 kot druga evropska prvakinja brez enega samega poraza na celotnem turnirju. Še posebej od drugega polfinalnega obračuna med Turki in Grki so si košarkarski navdušenci obetali ogromno, a dobili vse prej kot to.

Slovenska reprezentanca se je v četrtek popoldne dokončno poslovila od Rige in po izpadu v četrtfinalu Eurobasketa odpotovala v domovino. A košarkarska vročica, kljub precej nižjim temperaturam kot v dneh pred tem, v Rigi ne popušča. Nasprotno, z dvema polfinalnima obračunoma se je v petek v latvijski prestolnici košarkarsko dogajanje približalo vrelišču, četudi tekmi polfinala zaradi precej zasoljenih cen – cena ene je za polfinale znašala od 120 evrov naprej – nista bili razprodani.

Že zdaj je jasno, da bo Slovenija v nedeljo dobila "družbo" v prav posebnem dosežku. Slovenci so namreč leta 2017 ob osvojitvi naslova na devetih tekmah devetkrat zmagali, zdaj pa se bo Sloveniji pridružil še nekdo s popolnim izkupičkom, saj bosta tako Nemčija kot Turčija v veliki finale vstopili z izkupičkom 8-0.

Poleg sicer precej pričakovane zmage svetovnih prvakov Nemcev, ki so se po zmagi nad Finsko prvič po dvajsetih letih zavihteli v finale evropskega prvenstva, so se zatem vsi nadejali poslastice med Turčijo in Grčijo in dvoboj med dvema velikanoma svetovne košarke Giannisom Antetokounmpom in Alperenom Sengunom. A dobili so enosmeren promet, saj je Turčija slavila s kar 94:68 in dosegla drugo najvišjo zmago v polfinalih evropskih prvenstev v zadnjih petdesetih letih. Za več so slavili le Francozi proti Poljakom leta 2022, ko so zmagali s 95:54.

Turki so se po 24 letih uvrstili v finale Eurobasketa. Foto: FIBA

Grki izgubili kar 22 žog

Grčija je bila povsem razglašena, izgubila je kar 22 žog, največ v polfinalih Eurobasketa v zadnjih 30 letih, Turki pa so dobili tekmo proti Grkom na evropskem prvenstvu prvič po kar 50 letih in se drugič po letu 2001 prebili v veliki finale evropskih prvenstev.

Bore malo je bilo tudi od obračuna Giannis – Sengun. Giannis je sicer s povprečjem 26,8 točke drugi strelec letošnjega evropskega prvenstva, takoj za Luko Dončićem, ob tem je Grk s povprečjem 9,5 skoka še četrti najboljši skakalec v svoji ekipi. O veličini Grka, ki je leta 2021 Milwaukee Bucks popeljal do šampionskega prstana ni potrebno izgubljati besed, a proti Turčiji je ob agresivni obrambi zmogel le 12 točk (6/13 met iz igre), pred tem je njegov "najbolj skromen" izkupiček prvenstva znašal 25 točk. Prav tako je Grčija ob njegovi prisotnosti na parketu ustvarila največji minus, saj je v 29 minute igre končal pri -30, tako da je v zvezdniškem obračunu z nasmehom srečanje končal Sengun.

Ercan Osmani je blestel v obrambi in napadu. Foto: FIBA

23-letni Sengun od leta 2021 nosi dres Houston Rockets, letos pa je postal šesti košarkar v zgodovini evropskih prvenstev, ki se lahko pohvalijo s trojnim dvojčkom. Hkrati ob Dončiću še drugi od dveh igralcev s 150+ točkami, 50+ skoki in 50+ podajami na enem turnirju v zadnjih 30 letih. Proti Grčiji je dosegel 15 točk in 12 skokov, vloga prvega strelca pa je sicer pripadla Ercanu Osmaniju s kar 28 točkami, zadel je šest trojk iz osmih poskusov.

Prvi turški zvezdnik Sengun je na koncu spregovoril tudi o tem, kako jim je uspelo zaustaviti grškega orjaka, ki na tem prvenstvu še ni stopil pred predstavnike medijev, tudi po porazu v polfinalu pa je le nemo odkorakal v garderobo. "Ercan Osmani je v obrambi opravil odlično delo nad Antetokounmpom, mi pa smo mu pomagali, kolikor smo lahko," je po tekmi dejal Sengun. "Seveda je Giannis eden najboljših igralcev na svetu, a ni tako dober v asistencah. Je neverjeten košarkar, zato smo mu skušali onemogočiti dostop do rakete. Bil je večer mojega soigralca, ni nujno, da je vsak večer moj. Kljub temu pa sem bil agresiven in se trudil po najboljših močeh, vsi smo opravili dobro delo," je še dodal.

"Mislim, da bodo pri Anadolu Efesu, kjer igra Ercan, po tej tekmi v težavah, saj ga bodo zagotovo želeli mnogi NBA klubi, saj je nad Giannisom v obrambi opravil res izvrstno delo. Bil je odličen, odigral je pametno in agresivno," pa se je smejalo turškemu selektorju Erginu Atamanu.

Vasilis Spanoulis je vse misli že usmeril v boj za bron. Foto: FIBA

Grški selektor: To ni katastrofa

Kljub porazu pa na drugi strani ni bil pretirano razočaran grški selektor Vasilis Spanoulis, ki je svojo pozornost že usmeril proti boju za bron. "Čestitke Turčiji za zmago, odigrali smo katastrofalno tekmo. Imeli smo preveč izgubljenih žog. Imeli smo drugačen plan in želeli smo odigrati z drugačno energijo, a tega nismo storili. Kljub temu sem ponosen na moje košarkarje, zdaj pa bo pomembno, da se osredotočimo na naslednjo veliko tekmo, ki bo za nas največja do zdaj. Zdaj se bomo borili za medaljo, ki bi bila za našo državo ogromen dosežek. Ta poraz ni razočaranje, uvrstili smo se med štiri najboljše ekipe prvič po 16 letih. To ne more biti razočaranje. Igrali so bolje in zmagali," je še dodal grški selektor.

V nedeljo ob 16.00 se bosta za bron najprej pomerili Grčija in Finska, nato pa ob 20.00 za zlato odličje še Turčija in Nemčija.

Preberite še: