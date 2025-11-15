Šok: Ustrelili znanega trenerja #video

Iz ZDA prihaja pretresljiva novica, da so na univerzi Laney v Oklandu ustrelili znanega trenerja ameriškega nogometa Johna Beama. To je bilo v Oklandu že drugo streljanje v dveh dneh.

"His loss leaves a hole in our family and in the Oakland community he served so passionately."



John Beam, the revered Laney College football coach and athletic director, died Friday morning after being shot on campus a day earlier.



📷: John O'Hara, Deanne Fitzmaurice/S.F.… pic.twitter.com/sbGkWpDhfw — San Francisco Chronicle (@sfchronicle) November 14, 2025

John Beam je bil zelo znan trener, ki je nastopil v Netflixovi seriji "Last Chance U", ki je prikazovala njegov uspeh z igralci, na katere drugi niso polagali upanja.

Njegovo življenje se je v petek tragično končalo, potem ko ga je domnevno ustrelil 27-letni Cedric Irving Jr., ki ga je policija že pridržala in naj bi bil pred sodiščem zaslišan v torek zjutraj.

UPDATE: No bail for Cedric Irving Jr., 27, arrested on suspicion of murder in shooting death of @Laney_College AD John Beam. 6 p.m. @KTVU 5:30 p.m. @livenowfox pic.twitter.com/CZapuiDQDy — Henry K. Lee (@henrykleeKTVU) November 15, 2025

Osumljenec naj bi prišel v kamupus z določenim razlogom

Policija je po aretaciji povedala, da je osumljenec v kampus prišel z določenim razlogom, vendar tega niso podrobneje pojasnili. John Beam in Cedric Irving sta se poznala, saj je osumljenec igral nogomet na srednji šoli, kjer je delal Beam, vendar ne v času, ko je bil tam zaposlen kot trener.

Samuael Irving, brat osmuljeca, je za San Francisco Chronicle povedal, da je bil šokiran, ko je izvedel za aretacijo, in da je bil njegov brat v srednji šoli, kjer je tekel in igral nogomet, vzoren učenec, a da se je v zadnjih letih oddaljil od družine in je imel določene težave tudi v zasebnem življenju (izguba službe in izselitev iz stanovanja).

Županja Barbara Lee ga je opisala kot mentorja, ki je pomagala mnogim mladim. Foto: Guliverimage

Skrb vzbujajoče pa je, da je bilo v zadnjih dveh dneh to že drugo streljanje na šoli v Oaklandu. Dan pred tem je bil na srednji šoli Skyline v Oaklandu ustreljen učenec, ki pa je v stabilnem stanju.

Županja Barbara Lee je Beama ga je opisala kot "velikana" v mestu, ki je bil mentor mnogim mladim in jim s svojim znanjem dajal možnosti za uspeh.

Steve Kerr opened his press conference tonight honoring the memory of Oakland coaching legend John Beam, who died Friday after being shot on campus.



“He was a revered figure in Oakland. Did so much for so many people.” pic.twitter.com/UM2742QrmV — Jared Weiss (@JaredWeissNBA) November 15, 2025

Nanj se je spomnil tudi sloviti košarkarski trener

Steve Kerr, trener Golden State Warriors, se je na novinarski konferenci spomnil legende trenerske scene v Oaklandu. "Bil je cenjen človek v Oaklandu. Veliko je naredil za veliko ljudi."