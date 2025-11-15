Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Sobota, 15. 11. 2025, 9.01

Streljajnje na univerzi

Šok: Ustrelili znanega trenerja #video

John Beam sveče | Pokojnemu trenerju pred univerzo prižigajo sveče. | Foto Guliverimage

Pokojnemu trenerju pred univerzo prižigajo sveče.

Foto: Guliverimage

Iz ZDA prihaja pretresljiva novica, da so na univerzi Laney v Oklandu ustrelili znanega trenerja ameriškega nogometa Johna Beama. To je bilo v Oklandu že drugo streljanje v dveh dneh.

John Beam je bil zelo znan trener, ki je nastopil v Netflixovi seriji "Last Chance U", ki je prikazovala njegov uspeh z igralci, na katere drugi niso polagali upanja.

Njegovo življenje se je v petek tragično končalo, potem ko ga je domnevno ustrelil 27-letni Cedric Irving Jr., ki ga je policija že pridržala in naj bi bil pred sodiščem zaslišan v torek zjutraj.

Osumljenec naj bi prišel v kamupus z določenim razlogom

Policija je po aretaciji povedala, da je osumljenec v kampus prišel z določenim razlogom, vendar tega niso podrobneje pojasnili. John Beam in Cedric Irving sta se poznala, saj je osumljenec igral nogomet na srednji šoli, kjer je delal Beam, vendar ne v času, ko je bil tam zaposlen kot trener.

Samuael Irving, brat osmuljeca, je za San Francisco Chronicle povedal, da je bil šokiran, ko je izvedel za aretacijo, in da je bil njegov brat v srednji šoli, kjer je tekel in igral nogomet, vzoren učenec, a da se je v zadnjih letih oddaljil od družine in je imel določene težave tudi v zasebnem življenju (izguba službe in izselitev iz stanovanja).

Županja Barbara Lee ga je opisala kot mentorja, ki je pomagala mnogim mladim. | Foto: Guliverimage Županja Barbara Lee ga je opisala kot mentorja, ki je pomagala mnogim mladim. Foto: Guliverimage

Skrb vzbujajoče pa je, da je bilo v zadnjih dveh dneh to že drugo streljanje na šoli v Oaklandu. Dan pred tem je bil na srednji šoli Skyline v Oaklandu ustreljen učenec, ki pa je v stabilnem stanju.

Županja Barbara Lee je Beama ga je opisala kot "velikana" v mestu, ki je bil mentor mnogim mladim in jim s svojim znanjem dajal možnosti za uspeh.

Nanj se je spomnil tudi sloviti košarkarski trener

Steve Kerr, trener Golden State Warriors, se je na novinarski konferenci spomnil legende trenerske scene v Oaklandu. "Bil je cenjen človek v Oaklandu. Veliko je naredil za veliko ljudi."

