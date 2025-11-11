Začenja se nacionalna kampanja za trajnostno potrošnjo »Nasvet za lep svet!«

4. novembra se je začela nacionalna kampanja »Nasvet za lep svet!«, s katero želi Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo prebivalce spodbuditi k pametnejši, odgovorni in bolj trajnostni potrošnji. Kampanja poudarja, da trajnost ni odrekanje, temveč nova oblika udobja – tista, ki koristi človeku, skupnosti in okolju.

Otvoritev kampanje je potekala na Čopovi ulici v Ljubljani, kjer je bila postavljena instalacija »Obešalnik zgodb«. Instalacija na Čopovi ulici v središču Ljubljane je danes spremenila vsakdanjo nakupovalno ulico v prostor razmisleka o vrednosti stvari. Ta simbolična postavitev oblačil, ki nosijo zgodbe svojih lastnikov, opozarja na problem prekomerne potrošnje ter spodbuja k ponovni uporabi, popravilom in bolj premišljenim nakupom.

Minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer je ob tem povedal:

»Trajnostna potrošnja se začne pri vsakodnevnih odločitvah posameznika. S kampanjo ‘Nasvet za lep svet’ želimo pokazati, da trajnost ni odrekanje, temveč nova oblika odgovornosti – do sebe, do okolja in do družbe. Gre za miselnost, ki jo lahko živimo vsak dan, z majhnimi, a premišljenimi koraki. Tudi sam bom od danes naprej še bolj pozoren – preden kupim, bom preveril, ali lahko popravim.«

Dogodek je podprl tudi župan Mestne občine Ljubljana, Zoran Janković, podžupan Boštjan Koritnik, ki tudi sam živi trajnostno, pa je ob tej priložnosti izpostavil:

»Ljubljana že dolgo spodbuja okolju prijazne navade in številne trajnostne ukrepe. Z veseljem podpiramo tudi ta dogodek, ki združuje trajnost, kulturo in vsakdanje življenje. Instalacija ‘Obešalnik zgodb’ na Čopovi ulici je odlična priložnost, da skozi kreativnost in simboliko spodbudimo ljudi k razmisleku o svojih potrošniških navadah.«

Kampanja, ki ne moralizira

Kampanja »Nasvet za lep svet!« je zasnovana kot vključujoča komunikacijska pobuda, ki namesto moraliziranja ponuja konkretne nasvete za odgovorno ravnanje s stvarmi. S sporočilom, da "imeti manj pomeni imeti več" – več prostora, več kakovosti in več miru v življenju – nagovarja posameznike k premiku iz kulture količine v kulturo kakovosti. Kampanja spodbuja podaljševanje življenjske dobe izdelkov, zmanjševanje odpadkov ter podporo popravilom in ponovni uporabi.

Različna sporočila kampanje bodo v prihodnjih mesecih, vse do marca 2026, prisotna v spletnih medijih, tisku in na zunanjih oglasnih površinah po vsej Sloveniji.

O instalaciji »Obešalnik zgodb«

Instalacija »Obešalnik zgodb« je sestavljena iz stojal z oblačili, ki nosijo zgodbe namišljenih lastnikov in konkretne nasvete v duhu kampanje. Vsaka etiketa na oblačilih spomni obiskovalce, da ima vsak kos svojo zgodbo – in da je ponovno nošenje ali podarjanje boljša odločitev kot nov nakup. Instalacija vključuje tudi povečane napise s ključnimi sporočili kampanje in statistiko o potrošnji. Vsa oblačila so praktično nova, zbrana od donatorjev, in bodo po končanem dogodku podarjena izbrani humanitarni organizaciji.

O kampanji

Nosilec kampanje je Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, ki jo na podlagi javnega razpisa izvaja komunikacijska agencija v sodelovanju s ključnimi partnerji. Glavni cilj kampanje je spremeniti vedenje potrošnikov, pri čemer se osredotoča na osebne koristi trajnostnih odločitev – finančne, časovne in čustvene. Kampanja bo potekala od novembra 2025 do marca 2026.

Kampanja je bila načrtovana tudi na podlagi rezultatov predhodne analize slovenskega potrošniškega okolja z namenom preveriti prekomerno potrošnjo prebivalcev Slovenije v izbranih kategorijah in preveriti ključne vplive na prekomerno potrošnjo. Po uradnih podatkih za pretekla leta namreč posameznik v Sloveniji v povprečju zavrže kar 12,3 kg oblačil na leto.

Raziskava potrošnih navad je pokazala, da Slovenci načeloma verjamemo v svoj vpliv na okolje – a se pri nakupih še vedno pogosto odločamo impulzivno. Prav zato kampanja prihaja v trenutku, ko želimo ta razkorak med prepričanjem in dejanjem spremeniti.

Rezultati raziskave reprezentativnega vzorca 800 oseb so pokazali, da:

Kar 88,6 % prebivalcev Slovenije meni, da ima posameznik vpliv na odpadke in okolje .

. Da je zgolj 7% ljudi skeptičnih glede vpliva potrošnje na okolje in vlogi posameznika pri tem, kar za kampanjo predstavlja močno izhodišče.

Kljub vsemu velika večina kupuje nove izdelke, a se 43 % teh vseeno zaveda prekomerne potrošnje in svojega ravnanja. Čeprav je ključni motiv za nakup novega izdelka pri skoraj vseh kategorijah zamenjava dotrajanih izdelkov, pa od 40 do 60 % nakupov spodbudijo cenovna ugodnost, dostopnost in sledenje različnim trendom.

Čeprav je ključni motiv za nakup novega izdelka pri skoraj vseh kategorijah zamenjava dotrajanih izdelkov, pa od 40 do 60 % nakupov spodbudijo cenovna ugodnost, dostopnost in sledenje različnim trendom. V povprečju se moški izkazujejo kot bolj trajnostni potrošniki v primerjavi z ženskami, saj nakupujejo manj pogosto, imajo manj izdelkov in zanje porabijo več denarja, kar kaže na večji poudarek na kakovosti in trajanju izdelkov kot na cenenosti. Kljub temu pa tudi moški zavržejo velik delež izdelkov, ki so še uporabni.

Ker pa so vrednote, kot so popravila, dolgotrajna raba in ponovna uporaba, v naši družbi pozitivno sprejete, je to tudi osnovni namen kampanje – spodbuditi spremembo miselnosti, lastnega vedenja in navad, da preidemo iz družbe količine v družbo kakovosti.

