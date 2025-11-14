500 kilogramov kokaina po pomoti končalo v supermarketu

Na severu Nemčije, v mestu Lübeck, so zaposleni v supermarketu v zabojih z bananami odkrili sumljive pakete. O tem so obvestili policijo, ki je potrdila, da gre za kokain. Skupno so zasegli več kot 500 kilogramov prepovedane droge, ki bi na trgu dosegla vrednost okoli 20 milijonov evrov.

"Zaposleni v supermarketu so v ponedeljek med prevzemom blaga odkrili sumljive pakete in o tem obvestili policijo. Po prvih ugotovitvah paketi vsebujejo kokain, ki so ga v škatlah za banane prevažali v različne poslovalnice trgovske verige," je povedala tiskovna predstavnica policije Svenja Pries.

Dostave zabojev banan, v katerih so ostali paketi pretihotapljenega kokaina, so bile namenjene več poslovalnicam verige supermarketov v severni Nemčiji. Poleg Lübecka so pakete kokaina našli tudi v okrožjih Ostholstein, Herzogtum, Lauenburg, Stormarn in Segeberg, v enem primeru pa tudi v Hamburgu.

Zasegli več kot 500 kilogramov kokaina

Policisti so ob pregledu paketov v supermarketih zasegli več kot 500 kilogramov kokaina, sta v sredo sporočila policija in tožilstvo. Vrednost zasežene količine kokaina bi na trgu znašala okoli 20 milijonov evrov.

Hamburg je tretje največje pristanišče v Evropi, ki poleg Rotterdama in Antwerpna, predstavlja ključno točko za vnos kokaina v Evropo. Znano je, da organizirane kriminalne združbe kokain pogosto tihotapijo prav v zabojih, v katerih so banane.