Po oktobrskem uvodu v Söldnu, ko sta veleslalom dobila Julia Scheib in Marco Orermatt, sta na drugi postaji svetovnega pokala alpskih smučark in smučarjev na sporedu slalomski tekmi. To soboto v Leviju na Finskem nastopajo dekleta, moške tekma čaka v nedeljo. Slovenske barve bodo v prvi vožnji ob 10. uri zastopale Neja Dvornik (štartna številka 18), Ana Bucik Jogan (24) in Lila Lapanja (68), ki je po poškodbi zamenjala Andrejo Slokar.

Andreja Slokar je bila na zadnji tekmi pretekle zime tretja. Foto: Guliverimage Na uvodni tekmi sezone alpskih smučark je od treh Slovenk točke osvojila samo Neja Dvornik, ki je bila na veleslalomu na ledeniku Rettenbach 26. Ana Bucik Jogan in Andreja Slokar sta tekmo končali že po prvi vožnji na 33. in 47. mestu. Preteklo soboto, torej teden dni pred prvim slalomom sezone, je prišla neljuba novice iz tabora Andreje Slokar. Specialistka za slalom si je poškodovala kolenske vezi in zanjo se je sezona končala. To se ji je zgodilo že drugič. Pa se je ob koncu prejšnje sezone ravno vrnila med najboljše slalomistke na svetu, na finalu v Sun Valleyju je osvojila tretje mesto. Bila je 12. slalomistka zime.

Lila Lapanja želi osvojiti prve točke za Slovenijo. Foto: Aleš Fevžer Tako sta zdaj prvi slovenski adutinji v tej disciplini Neja Dvornik in Ana Bucik Jogan, ki sta bili v prejšnji sezoni 20. oz. 26. slalomistka. Tretje mesto v ekipi za uvodno tekmo v Leviju je pripadlo Lili Lapanja, ki pod slovensko zastavo točk svetovnega pokala še ni osvojila. Doslej jih je za ZDA štirikrat, pred petimi leti tudi v Leviju, ko je bila 25. Njena najboljša uvrstitev je sicer 23. mesto.

Za Lilo Lapanja bo največji izziv visoka štartna številka, v Leviju se bo iz štartne hišice pognala kot 68. Ugodnejši številki imata Dvornik in Bucik Jogan, in sicer 18 in 24.

Mali kristalni globus v slalomu brani Hrvatica Zrinka Ljutić, ki je v prejšnji zimi dobila tri tekme, tudi slalom v Kranjski Gori. Najboljša smučarka vseh časov v svetovnem pokalu Mikaela Shiffrin je bila v slalomskem seštevku četrta, potem ko je zaradi poškodbe izpustila štiri tekme. Sezono je začela in končala z dvema zmagama. Tako je Američanka vendarle prva favoritinja tudi v novi tekmovalni zimi. Shiffrin bo štartala kot tretja, Ljutić pa s številko šest.

Debi na tekmi svetovnega pokala bo doživela Nemka Romy Ertl. Priimek vam je zagotovo znan. Njena mama je dvakratna svetovna prvakinja in zmagovalka 14 tekem svetovnega pokal Martina Ertl. "Uresničujejo se mi največje otroške sanje," je na Instagramu zapisala 18-letna Romy. Ima štartno številko 74.