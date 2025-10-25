Avstrijka zdržala pritisk in razveselila domače navijače, Neja Dvornik 26.

Na ledeniku Rettenbach nad Söldnom v Avstriji se je začela nova sezona svetovnega pokala v alpskem smučanju. Uvodni ženski veleslalom je največ zadovoljstva prinesel domačim navijačem, saj se je na najvišjo stopničko zavihtela Julia Scheib, ki je prepričljivo vodila že po prvi vožnji. Na odru za zmagovalke sta ji družbo delali Američanka Paula Moltzan in Švicarka Lara Gut Behrami. Nastopile so tudi tri Slovenke, v finalu pa smo spremljali le Nejo Dvornik, ki je na koncu osvojila 26. mesto. Brez finala sta ostali Ana Bucik Jogan (33.) in Andreja Slokar (47.).

Julia Scheib je prepričljivo slavila na uvodu v sezono alpskih smučark. Na veleslalomu v Söldnu je vse tekmice ugnala za več kot pol sekunde in se veselila sploh prve zmage v karieri. Do sedaj je v karieri v svetovnem pokalu samo enkrat stala na stopničkah za zmagovalke, ravno lani je bila na istem prizorišču kot danes tretja. Tretje mesto ima sicer tudi iz ekipne paralelne tekme iz zaključka sezone 2023.

Tudi Paula Moltzan je ohranila drugo pozicijo, ki jo je držala po prvi vožnji, na najnižjo stopničko pa se je z napadom v finalu prebila Lara Gut Behrami. Tik pod odrom za zmagovalke je končala ameriška zvezdnica Mikaela Shiffrin, ki je na tej strmini v veleslalomu slavila leta 2021, lani pa je po Killingtonu, kjer se je pri padcu s palico zabodla v predel trebuha, preživela pravo kalvarijo. Zatem se na veleslalomih ni znašla, zato je izpadla iz prve jakostne skupine in nastopila s številko 20. Peta je bila Norvežanka Thea Louise Stjernesund, najboljšo šesterico pa je zaokrožila še ena Američanka Nina O`Brien, ki je z najboljšo predstavo druge vožnje pridobila devet mest. Veliko pa je izgubila Hrvatica Zrinka Ljutić, ki je po tretjem mestu po prvi vožnji na koncu zgolj za rep ujela najboljšo deseterico.

Edina slovenska finalistka Neja Dvornik se je na progo v drugi vožnji podala kot četrta, v cilju pa pristala na tretjem mestu. Na koncu je ohranila 26. mesto iz prve vožnje.

Neja Dvornik se je kot edina Slovenka prebila do točk. Foto: Reuters

Sölden, veleslalom, 2. vožnja, končni vrstni red: 1. Julia Scheib (Aut) 2:16,51

2. Paula Moltzan (ZDA) +0,58

3. Lara Gut Behrami (Švi) +1,11

4. Mikaela Shiffrin (ZDA) +1,42

5. Thea Louise Stjernesund (Nor) +1,53

6. Nina O`Brien (ZDA) +1,75

7. Lara Colturi (Alb) +1,76

8. Alice Robinson (Nzl) +1,89

9. Sara Hector (Šve) +1,93

10. Zrinka Ljutić (Hrv) +2,04

...

26. Neja Dvornik (Slo) 2:20,26 Po prvi vožnji: 1. Julia Scheib (Avt) 1:07,80

2. Paula Moltzan (ZDA) +1,28

3. Zrinka Ljutić (Hrv) +1,32

4. Lara Colturi (Alb) +1,34

5. Lara Gut-Behrami (Švi) +1,54

6. Mikaela Shiffrin (ZDA) +1,69

...

26. Neja Dvornik (Slo) +3,47

33. Ana Bucik Jogan (Slo) +4,16

47. Andreja Slokar (Slo) +5,43 Odstop: Sofia Goggia (Ita) ...

Avstrijka prepričljivo vodila že po prvi vožnji, Slovenke niso navdušile

Na uvodnem veleslalomu je manjkala lanska söldenska zmagovalka, Italijanka Federica Brignone, ki okreva po hudi poškodbi z aprilskega državnega prvenstva. V njeni odsotnosti se je v prvi vožnji z naskokom najbolje znašla Avstrijka Julia Scheib, ki je imela kar 1,28 pred prvo zasledovalko Američanko Paulo Moltzan. Zatem so bile tekmovalke precej bolj zgoščene, tretja Hrvatica Zrinka Ljutić je denimo zaostajala le štiri stotinke več.

Od treh Slovenk se je v finale, svoj prvi v Söldnu, zavihtela le Neja Dvornik. Korošica je prvič v karieri sezono začela kot članica prve jakostne skupine, a se na progi tudi po težavah s hrbtom, zaradi katerih v tem tednu ni trenirala, ni najbolje znašla. S številko 13 je zaostala kar 3,47 in ob prihodu v cilj zasedla zadnje mesto, na koncu je prvo vožnjo končala na 26. mestu. Brez finala sta ostali Ana Bucik Jogan in Andreja Slokar. Bucik Jogan je zaostala 4,16, Slokar pa s startno številko 52 kar 5,43.

Bucik Jogan se je v zadnjem obdobju borila z virozo. "V zgornjem delu sem se počutila kar dobro, v sami strmini pa je bila vidljivost precej slaba in se je poznalo, da v zadnjih treh tednih na treningu praktično nisem imela težkega zavoja. Nekako nisem imela od kod črpati pravih občutkov, vedela sem, da to ni pravo smučanje in tega nisem uspela spremeniti. Bolj kot fizična priprava je pomembno to, da sem izpustila treninge, ki so bili možni na strmini, tako da sem po bolezni v zadnjem obdobju trenirala predvsem na ravninskih delih. To je vsekakor minus, tega sem se zavedala, hkrati sem upala, da bom šla čez to, a mi žal ni najbolje uspelo," je po grenkem koncu povedala 32-letna smučarka.

Ana Bucik Jogan je veleslalom končala na 33. mestu. Foto: Guliverimage

Zadovoljna ni bila niti Slokar. "Iskreno, občutki na progi niso bili najboljši, a na koncu pa to niti ni pomembno. Verjamem, da se je dalo dobro smučati tudi z visoko startno številko. Današnji dan bom označila, ne bom rekla za razočaranje, ampak za polom. Če sem iskrena, je moj veleslalom na treningu trenutno na res visokem nivoju in zato danes res ne vem, kaj se je zgodilo. Mislim, da je bolj kot fizična priprava, problem v tem, da je v meni ta veleslalom tako zakoreninjen, da ko pridem na start, si kar mislim, 'Joj, tega ne znam.' iz tekme v tekmo in verjamem, da se bo sestavilo, tako kot se mi je nekaj let nazaj, se bo tudi tokrat," je še dodala Primorka.

Po veleslalomski uverturi na ledeniku Rettenbach sledi daljši premor, smučarke bodo v svetovnem pokalu spet na delu šele 16. novembra, ko se bodo v Leviju na Finskem pomerile na prvem slalomu sezone 2025/26.

