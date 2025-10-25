Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sobota,
25. 10. 2025,
7.46

Osveženo pred

15 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
ZOI 2026 olimpijske igre Federica Brignone

Sobota, 25. 10. 2025, 7.46

15 minut

Federica Brignone bije bitko s časom

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Federica Brignone | Federica Brignone se ne predaja v boju za mesto na zimskih olimpijskih igrah v svoji domovini. | Foto Guliverimage

Federica Brignone se ne predaja v boju za mesto na zimskih olimpijskih igrah v svoji domovini.

Foto: Guliverimage

Italijanska smučarska zvezdnica Federica Brignone se ne predaja v boju za mesto na zimskih olimpijskih igrah v svoji domovini. "Moje sanje so biti tam," je 35-letnica dejala ob robu otvoritve svetovnega pokala v alpskem smučanju v Söldnu ta konec tedna.

Kako realna pa je udeležba na vrhuncu sezone čez nekaj več kot 100 dni glede na njeno hudo poškodbo, Italijanka za zdaj ne ve.

"Ne vem, kakšne so moje realne možnosti," je odkrito dejala Brignone. "Trudim se. Zelo trdo delam za to."

Za zdaj njena rehabilitacija poteka dobro, piše nemška tiskovna agencija dpa. Kljub temu bo vsestranska smučarka izpustila večino sezone, morda celo celotno sezono.

Brignone je prejšnjo zimo še drugič osvojila skupni seštevek svetovnega pokala, nato pa si je kmalu zatem na relativno nepomembnem državnem prvenstvu hudo poškodovala koleno. Zmagovalka 37 tekem svetovnega pokala in svetovna prvakinja v veleslalomu je pri padcu v Val di Fassi utrpela več zlomov golenice in glave mečnice ter si natrgala križne vezi.

Vendar nastopa na italijanskem prvenstvu ne obžaluje. Brignone je v Söldnu pojasnila, da se ji nastop na DP zdi pomemben, pa čeprav le zaradi njene vzorne vloge mlajši generaciji.

Zimske igre bi lahko bile eden zadnjih večjih vrhuncev njene kariere. Vendar je Brignone pojasnila, da želi nastopiti na ženski tekmi v Cortini d'Ampezzo februarja 2026 šele, ko se bo resnično počutila fizično pripravljeno. Ni ji treba, vendar si ona to želi.

Po poškodbi Brignone se je morala italijanska ekipa spopasti s še eno slabo novico. Manjkala bo tudi 29-letna Marta Bassino, svetovna prvakinja v superveleslalomu (2023) in s paralelne tekme (2021) v Cortini, ki si je med treningom prav tako hudo poškodovala koleno in bo zagotovo izpustila olimpijske igre.

Preberite še:

Marta Bassino
Sportal Črne napovedi so se uresničile, Italijanka brez domačih olimpijskih iger
Neja Dvornik
Sportal Ledeniški štart brez lanske zmagovalke, tri Slovenke ciljajo na finale
Sölden veleslalom 2023
Sportal Slovenski trener v finalu Söldna pričakuje vse tri varovanke
Neja Dvornik
Sportal "Povsem brez bolečin ne bom nikoli več"
ZOI 2026 olimpijske igre Federica Brignone
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.