Federica Brignone bije bitko s časom

Italijanska smučarska zvezdnica Federica Brignone se ne predaja v boju za mesto na zimskih olimpijskih igrah v svoji domovini. "Moje sanje so biti tam," je 35-letnica dejala ob robu otvoritve svetovnega pokala v alpskem smučanju v Söldnu ta konec tedna.

Kako realna pa je udeležba na vrhuncu sezone čez nekaj več kot 100 dni glede na njeno hudo poškodbo, Italijanka za zdaj ne ve.

"Ne vem, kakšne so moje realne možnosti," je odkrito dejala Brignone. "Trudim se. Zelo trdo delam za to."

Za zdaj njena rehabilitacija poteka dobro, piše nemška tiskovna agencija dpa. Kljub temu bo vsestranska smučarka izpustila večino sezone, morda celo celotno sezono.

Brignone je prejšnjo zimo še drugič osvojila skupni seštevek svetovnega pokala, nato pa si je kmalu zatem na relativno nepomembnem državnem prvenstvu hudo poškodovala koleno. Zmagovalka 37 tekem svetovnega pokala in svetovna prvakinja v veleslalomu je pri padcu v Val di Fassi utrpela več zlomov golenice in glave mečnice ter si natrgala križne vezi.

Vendar nastopa na italijanskem prvenstvu ne obžaluje. Brignone je v Söldnu pojasnila, da se ji nastop na DP zdi pomemben, pa čeprav le zaradi njene vzorne vloge mlajši generaciji.

Zimske igre bi lahko bile eden zadnjih večjih vrhuncev njene kariere. Vendar je Brignone pojasnila, da želi nastopiti na ženski tekmi v Cortini d'Ampezzo februarja 2026 šele, ko se bo resnično počutila fizično pripravljeno. Ni ji treba, vendar si ona to želi.

Po poškodbi Brignone se je morala italijanska ekipa spopasti s še eno slabo novico. Manjkala bo tudi 29-letna Marta Bassino, svetovna prvakinja v superveleslalomu (2023) in s paralelne tekme (2021) v Cortini, ki si je med treningom prav tako hudo poškodovala koleno in bo zagotovo izpustila olimpijske igre.

