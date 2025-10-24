Svetovni pokal v alpskem smučanju se bo začel v soboto z ženskim veleslalomom v Söldnu. Na startu prve vožnje na ledeniku Rettenbach bodo tri Slovenke, Ana Bucik Jogan, Andreja Slokar in Neja Dvornik. Glavni trener ženske ekipe za tehnični disciplini Aleš Valenti pričakuje vse tri v finalu.

Ana Bucik Jogan je imela oktobra nekaj težav z zdravjem. Foto: Aleš Fevžer Veleslalom je šibkejša disciplina ženske ekipe. Na lanski ledeniški premieri je točke dosegla le ena Slovenka, Ana Bucik Jogan z 21. mestom, leto pred tem je bila 11.

Tekmovalka iz Nove Gorice je imela oktobra nekaj težav z zdravjem. Po zadnjih informacijah iz slovenske ekipe bo po preboleli virozi nastopila na prvi tekmi sezone. O njeni pripravljenosti je nekaj neznank, a njene priprave na tekmo potekajo normalno.

"Nastop Ane ni pod vprašajem. Prejšnji teden je opravila del priprav, zaradi viroze je bila malo oslabljena, kar zadeva mišično energijo, zato ni mogla opraviti vsega. Za mnenje smo zaprosili zdravniško službo, da res izključimo kakršnekoli druge težave. Izkazalo se je, da ni bilo nič resnega, morala je samo počivati, se spočiti in spet začeti normalno jesti, da se mišice napolnijo z energijo," je pred uvodno tekmo sezone za STA dejal Aleš Valenti.

Andreja Slokar s slabšega izhodišča

Cilj Andreje Slokar je preboj v najboljšo trideseterico. Foto: Guliverimage "Na startu tekme bodo tri tekmovalke. Tudi Andreja kaže zelo dobro pripravljenost. Njeno startno izhodišče bo nekoliko slabše, kot ga bosta imeli Ana in Neja. Seveda si želimo tudi za Andrejo, da ji končno uspe preboj med elitno trideseterico na veleslalomu, če bo smučala tako, kot zna, in kot je že pokazala," je dejal Valenti o stanju Andreje Slokar. Ajdovka je bila na veleslalomu v Söldnu leta 2021 14., a to še pred poškodbo.

Pri Neji Dvornik "vse normalno"

Z bolečino se je sprijaznila. Foto: Aleš Fevžer Neja Dvornik, ki je bila preteklo sezono najboljša slovenska veleslalomistka, bo sezono prvič začela v prvi jakostni skupini. To ji prinaša izhodišče od osmega do 15. mesta na startnem seznamu prve vožnje. 24-letnica sicer v Söldnu še ni tekmovala v finalu.

"Pri Neji poteka vse normalno, prejšnji teden so treningi potekali zelo dobro, tudi po strmini. Normalno se je merila s konkurenco, na treningu so bile Švicarke, Nemke, Francozinje. Za Nejo si želim, da tudi pokaže takšne vožnje na tekmi," je dejal trener.

"Neja ima odprte račune s söldensko strmino. Mnenja sem, da je pripravljena, zrela, da lahko tu smuča tako, kot zna. Seveda pa je to šport v naravi. Lahko se zgodi slabo vreme, slabša podlaga, ampak prepričan sem, da Neja z uvrstitvijo v trideseterico ne sme imeti težav," je prepričan trener.

"Z bolečino sem se sprijaznila"

Dvornik si želi sestaviti dve dobri vožnji. "Če bo tako, bomo na koncu tekme zadovoljni," je pred tekmo dejala za STA.

Čeprav bo imela boljše startno izhodišče, pa to ni zagotovilo za dober nastop, je dejala. "Še zmeraj je treba smučati in tekmovati na najvišji možni ravni. Da sem del prve skupine v veleslalomu je nekaj, kar sem si vedno želela, na tem smo delali in vesela sem, da lahko letos začnem na takšnem položaju."

Minulo sezono je imela težave z bolečino v kolenu: "Z bolečino sem se sprijaznila. Prepričana sem, da nisem edina oziroma da je večina smučark na startu z neko bolečino. S tem se je treba naučiti shajati. Vesela sem, da imam ob sebi fizioterapevtko Klaro Kovačič, ki skrbi za to, da lahko, kar se da, nemoteno delujem na terenu."

Ob odsotnosti lanske zmagovalke in nosilke velikega kristalnega globusa Italijanke Federice Brignone sta glavni kandidatki za zmago Novozelandka Alice Robinson in olimpijska prvakinja, Švedinja Sara Hector.

Robinson je bila lani druga, v Söldnu pa je zmagala leta 2019. V seštevku veleslaloma je minulo sezono končala kot druga tik za Brignone in pred Hector. Ne gre spregledati Švicarke Lare Gut-Behrami, ki vstopa v svojo zadnjo zimo svetovnega pokala.

