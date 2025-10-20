Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

R. P., STA

20. 10. 2025,
9.49

59 minut

Andreja Slokar Ana Bucik Jogan Neja Dvornik Sölden alpsko smučanje Žan Kranjec Miha Oserban

Ponedeljek, 20. 10. 2025, 9.49

59 minut

V Söldnu bo sezono začelo tudi pet Slovencev

Avtorji:
R. P., STA

Žan Kranjec | Žan Kranjec ne bo edini Slovenec na uvodni tekmi svetovnega pokala v Söldnu. | Foto Boštjan Podlogar/STA

Žan Kranjec ne bo edini Slovenec na uvodni tekmi svetovnega pokala v Söldnu.

Foto: Boštjan Podlogar/STA

Alpski smučarji bodo med prvimi krenili v novo sezono tekmovanj na najvišji ravni v zimskih športih na prostem. Udeležence belega cirkusa že konec tedna, 25. za ženske in 26. za moške, čaka veleslalomska uvertura svetovnega pokala olimpijske sezone 2025/26. Na ledeniku Rettenbach bo potrditev za dobro poletno delo iskalo pet Slovencev.

Pri slovenski ekipi za tekmi nad Söldnom na Tirolskem ne bo presenečenj. Na moškem veleslalomu bo nastopil najboljši veleslalomist v ekipi Žan Kranjec, ki je tudi edini Slovenec, ki se lahko na vsakem veleslalomu bori za stopničke.

Kranjec je lansko ledeniško uverturo končal na šestem mestu. V Söldnu je že tekmoval vrhunsko in bil na stopničkah. "Dobro se počutim in dobro smučam in se veselim tekme," je dejal na današnji novinarski konferenci na sedežu Smučarske zveze Slovenije v Ljubljani.

Miha Oserban bo prvič vstopil v sezono svetovnega pokala v Söldnu. | Foto: Aleš Fevžer Miha Oserban bo prvič vstopil v sezono svetovnega pokala v Söldnu. Foto: Aleš Fevžer

V Söldnu bo prvič startal tudi član ekipe za evropski pokal Miha Oserban, ki se veseli uvodne tekme v svetovnem pokalu in je vesel priložnosti.

Dvornik: Komaj čakam, da se začne

Neja Dvornik se bo skušala prvič v karieri v Söldnu uvrstiti v finale. | Foto: Aleš Fevžer Neja Dvornik se bo skušala prvič v karieri v Söldnu uvrstiti v finale. Foto: Aleš Fevžer Dan prej bodo prve točke sezone lovile Neja Dvornik, Ana Bucik Jogan in Andreja Slokar, ki se bo potegovala za prvi finale med veleslalomsko elito po zadnjih dveh sušnih sezonah v tej disciplini.

Od smučark se je današnjega medijskega srečanja udeležila najmlajša Dvornik, ki bo sezono prvič začela v prvi veleslalomski jakostni skupini. "Malo živci delajo, komaj čakam, da se začne," je dejala Dvornik, ki se s progo v Söldnu še ni spoprijateljila. Na ledeniškem veleslalomu še nikoli ni bila v finalu.

Slokar je trenutno na pripravah v tujini, Bucik Jogan pa je bila odsotna zaradi viroze, vendar bo po napovedih pripravljena za nastop v Söldnu. Bucik Jogan je bila z 21. mestom edina Slovenka lani s točkami na ledeniškem veleslalomu.

Ana Bucik Jogan Sölden 2024
Sportal Popolne razmere, Sölden dobil zeleno luč
Kranjska Gora, slalom
Sportal Začela se je predprodaja vstopnic za ženski tekmi v Kranjski Gori
Andreja Slokar Ana Bucik Jogan Neja Dvornik Sölden alpsko smučanje Žan Kranjec Žan Kranjec Miha Oserban
