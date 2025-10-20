Ponedeljek, 20. 10. 2025, 9.49
Iz slovenskega tabora pred začetkom sezone
V Söldnu bo sezono začelo tudi pet Slovencev
Alpski smučarji bodo med prvimi krenili v novo sezono tekmovanj na najvišji ravni v zimskih športih na prostem. Udeležence belega cirkusa že konec tedna, 25. za ženske in 26. za moške, čaka veleslalomska uvertura svetovnega pokala olimpijske sezone 2025/26. Na ledeniku Rettenbach bo potrditev za dobro poletno delo iskalo pet Slovencev.
Pri slovenski ekipi za tekmi nad Söldnom na Tirolskem ne bo presenečenj. Na moškem veleslalomu bo nastopil najboljši veleslalomist v ekipi Žan Kranjec, ki je tudi edini Slovenec, ki se lahko na vsakem veleslalomu bori za stopničke.
Kranjec je lansko ledeniško uverturo končal na šestem mestu. V Söldnu je že tekmoval vrhunsko in bil na stopničkah. "Dobro se počutim in dobro smučam in se veselim tekme," je dejal na današnji novinarski konferenci na sedežu Smučarske zveze Slovenije v Ljubljani.
Miha Oserban bo prvič vstopil v sezono svetovnega pokala v Söldnu.
V Söldnu bo prvič startal tudi član ekipe za evropski pokal Miha Oserban, ki se veseli uvodne tekme v svetovnem pokalu in je vesel priložnosti.
Dvornik: Komaj čakam, da se začne
Neja Dvornik se bo skušala prvič v karieri v Söldnu uvrstiti v finale. Dan prej bodo prve točke sezone lovile Neja Dvornik, Ana Bucik Jogan in Andreja Slokar, ki se bo potegovala za prvi finale med veleslalomsko elito po zadnjih dveh sušnih sezonah v tej disciplini.
Od smučark se je današnjega medijskega srečanja udeležila najmlajša Dvornik, ki bo sezono prvič začela v prvi veleslalomski jakostni skupini. "Malo živci delajo, komaj čakam, da se začne," je dejala Dvornik, ki se s progo v Söldnu še ni spoprijateljila. Na ledeniškem veleslalomu še nikoli ni bila v finalu.
Slokar je trenutno na pripravah v tujini, Bucik Jogan pa je bila odsotna zaradi viroze, vendar bo po napovedih pripravljena za nastop v Söldnu. Bucik Jogan je bila z 21. mestom edina Slovenka lani s točkami na ledeniškem veleslalomu.