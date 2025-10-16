Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. T. K., STA

Četrtek,
16. 10. 2025,
12.20

Osveženo pred

6 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Neja Dvornik Ana Bucik Jogan Andreja Slokar Žan Kranjec Žan Kranjec

Četrtek, 16. 10. 2025, 12.20

6 minut

Dobra novica: zelena luč za ledenik Rettenbach

Avtorji:
A. T. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Žan Kranjec Hafjell 2025 | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Jubilejna 60. sezona svetovnega pokala v alpskem smučanju po vrsti se bo začela po načrtih. Snežni kontrolor Mednarodne smučarske zveze (Fis) je danes po opravljeni snežni kontroli uvodnima veleslalomoma v Söldnu prižgal zeleno luč. Alpske smučarke bodo sezono na ledeniku Rettenbach odprle 25. oktobra, alpski smučarji pa dan kasneje, 26. oktobra.

Veleslalomsko uverturo nestrpno pričakujejo tudi v slovenskem taboru. Na sobotnem ženskem veleslalomu se bodo za prve točke za seštevek svetovnega pokala merile tri Slovenke Neja Dvornik, Ana Bucik Jogan in Andreja Slokar. Dan kasneje na moškem veleslalomu pa bo slovenski favorit za najvišja mesta Žan Kranjec.

Lani sta v Söldnu slavila Italijanka Federica Brignone in Norvežan Alexander Steen Olsen. Za slovenski uvrstitvi sta poskrbela Žan Kranjec s šestim in Bucik Jogan z 21. mestom.

Preberite še:

Žan Kranjec
Sportal Žan Kranjec ni imel pomislekov
Ilka Štuhec
Sportal Ilka Štuhec o odnosu z mamo: Zdaj so postavljene meje
Matjaž Šarabon
Sportal Vodja panoge alpskih disciplin: Razmere se dramatično spreminjajo
Neja Dvornik Ana Bucik Jogan Andreja Slokar Žan Kranjec Žan Kranjec
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.