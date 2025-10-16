Dobra novica: zelena luč za ledenik Rettenbach

Jubilejna 60. sezona svetovnega pokala v alpskem smučanju po vrsti se bo začela po načrtih. Snežni kontrolor Mednarodne smučarske zveze (Fis) je danes po opravljeni snežni kontroli uvodnima veleslalomoma v Söldnu prižgal zeleno luč. Alpske smučarke bodo sezono na ledeniku Rettenbach odprle 25. oktobra, alpski smučarji pa dan kasneje, 26. oktobra.

Veleslalomsko uverturo nestrpno pričakujejo tudi v slovenskem taboru. Na sobotnem ženskem veleslalomu se bodo za prve točke za seštevek svetovnega pokala merile tri Slovenke Neja Dvornik, Ana Bucik Jogan in Andreja Slokar. Dan kasneje na moškem veleslalomu pa bo slovenski favorit za najvišja mesta Žan Kranjec.

Lani sta v Söldnu slavila Italijanka Federica Brignone in Norvežan Alexander Steen Olsen. Za slovenski uvrstitvi sta poskrbela Žan Kranjec s šestim in Bucik Jogan z 21. mestom.

Preberite še: