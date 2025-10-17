Začela se je predprodaja vstopnic za ženski tekmi v Kranjski Gori

S Smučarske zveze Slovenije so sporočili, da se je začela predprodaja vstopnic za ženski tekmi svetovnega pokala v alpskem smučanju v Kranjski Gori. Ta bo tretjega in četrtega januarjem znova srce belega športa, pravijo. "Na znameniti Podkorenski strmini se bodo najboljše smučarke sveta pomerile v veleslalomu in slalomu, navijače pa čaka vrhunski športni spektakel, ki ga spremlja nepozabna zabava."

"Izkoristite predprodajne cene vstopnic, ki veljajo le do vključno šestega decembra. Glede na praznični čas je vstopnica lahko tudi Miklavževo ali Božičkovo darilo za vaše poslovne partnerje, družinske člane, sorodnike, prijatelje …," so zapisali v sporočilu za javnost na SZS. Vstopnice so v prodaji na vseh prodajnih mestih Eventima in preko njihove spletne strani.

Na smučišču pod najlepšimi slovenskimi vrhovi so blestele smučarske ikone, kot so Mikaela Shiffrin, Petra Vlhova in Wendy Holdener, v zadnjih sezonah pa so nase opozorile tudi domače junakinje, Ana Bucik Jogan, Andreja Slokar in Neja Dvornik. Slednji sta se v minuli zimi uvrstili med deseterico najboljših. "Zato morajo prav naše tekmovalke znova imeti glasno in številčno podporo domačega občinstva, ki jim bo pomagalo do zmagovalnih stopničk. Z glasnim navijanjem je potrebno napolniti ciljno areno in ustvariti vzdušje, kakršnega pozna le Kranjska Gora," navijače pozivajo na SZS.

Minulo sezono je Kranjsko Goro obiskalo več kot deset tisoč smučarskih navdušencev. Ti so lahko uživali v zmagi Sare Hector v veleslalomu, največje navdušenje pa je z izjemno slalomsko predstavo zanetila Zrinka Ljutić, ki je poskrbela za evforijo med hrvaškimi navijači. "Tudi tokrat bo Kranjska Gora prizorišče, kjer šport presega meje. Tekmovanje ni zgolj športni dogodek, temveč tudi praznik slovenske smučarske identitete, tradicije in nacionalnega ponosa."