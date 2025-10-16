Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Četrtek, 16. 10. 2025, 20.20

STA

Četrtek,
16. 10. 2025,
20.20

Četrtek, 16. 10. 2025, 20.20

SP v Severni Ameriki

Za naslednji mundial prodanih že milijon vstopnic

stadion Metlife | Finale mundiala 2026 bo na stadion Metlife v East Rutherfordu pri New Yorku. | Foto Guliverimage

Finale mundiala 2026 bo na stadion Metlife v East Rutherfordu pri New Yorku.

Foto: Guliverimage

Organizatorji nogometnega svetovnega prvenstva, ki bo prihodnje poletje v ZDA, Kanadi in Mehiki, so prodali že več kot milijon vstopnic.

Predprodaja se je začela sredi septembra, v mesecu dni pa so navijači pograbili že več kot milijon vstopnic. Organizatorji v ZDA, Mehiki in Kanadi si zaradi povečanja števila udeležencev (48) in tekem (104) obetajo precej presežene rekordne številke obiskanosti tekem. Tega še naprej drži prvenstvo prav v ZDA leta 1994, ki ga je na 52 tekmah na tribunah spremljalo 3.587.538 navijačev.

Doslej so prireditelji prvenstva 2026 največ vstopnic prodali v državah gostiteljicah, od ostalih pa prednjačita Anglija in Nemčija. "Gre za neverjeten odziv in sijajen pokazatelj, da največje in najbolj vključujoče prvenstvo v nogometu v zgodovini vzbuja navijaško domišljijo povsod po svetu," je v izjavi Fife dejal njen predsednik Gianni Infantino.

V predprodaji so imeli prednost nakupa vstopnic le tisti, ki so lastniki bančnih kartic sponzorja Mednarodne nogometne zveze. Naslednja faza prodaje vstopnic se bo začela 27. oktobra, ko bodo lahko navijači kupili posamične vstopnice za vse 104 tekme na prvenstvu. Tretja faza bo stekla po opravljenem žrebu skupinskega dela, ki bo v Washingtonu 5. decembra.

Svetovno prvenstvo bo na sporedu med 11. junijem in 19. julijem prihodnje leto.

FIFA SP 2026
