Nogometna reprezentanca Zelenortskih otokov je postala 22. država, ki si je zagotovila mesto na svetovnem prvenstvu 2026. Poleg tega, da bo prvič igrala v družbi najboljših ekip na svetu, je postal najmanjša država po površini in druga najmanjša po številu prebivalcev, ki bo nastopila na mundialu.

Zelenortski otoki obsegajo 4.000 kvadratnih kilometrov, kar je tisoč kvadratnih kilometrov manj od Trinidada in Tobaga, ki je nastopil na SP 2006 v Nemčiji, imajo pa 500.000 prebivalcev, kar je 200.000 več od Islandije, ki je igrala na mundialu 2018 v Rusiji.

Da so postali 83. država, ki bo igrala na svetovnih prvenstvih, so premagali kraljevino Esvatini s 3:0 in zasedli prvo mesto v skupini D afriških kvalifikacij. Kamerun kot favorit skupine bo moral v dodatne kvalifikacije.

Poleg gostiteljev SP 2026, Kanade, Mehike in ZDA, so si vozovnico že zagotovile Japonska, Nova Zelandija, Iran, Argentina, Uzbekistan, Južna Koreja, Jordanija, Avstralija, Brazilija, Ekvador, Urugvaj, Kolumbija, Paragvaj, Maroko, Tunizija, Egipt, Alžirija, Gana in Zelenortski otoki.