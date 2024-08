Na sanjske Zelenortske otoke to jesen in zimo z direktnim letom!

Čeprav se poletje še ni končalo, se najbolj zagreti ljubitelji sonca in morja že sprašujejo, kam pobegniti pred dolgo in mrzlo zimo. Kaj ko bi šli letos nekam, kjer poletje traja večno, kjer ni naglice in depresije razvitega sveta, kjer so ljudje prijazni in še imajo čas za druženje? Ne, to ni pravljica, taki kraji dejansko še obstajajo. In kar je najlepše, da jih dosežete, ne boste prepotovali polovice sveta, do Zelenortskih otokov vas namreč loči le približno šesturni polet z letalom!

Številni popotniki in počitnikarji poskušajo za svoj oddih izbrati destinacije, kjer množični turizem še ni v celoti izničil čudovitega, prvinskega sveta. Tovrstnih kotičkov je žal vse manj, ti, ki so še ostali, pa so še posebej cenjeni in občudovani. Mednje vsekakor sodijo Zelenortski otoki , imenovani tudi Kapverdski otoki oziroma Cape Verde.

Doživite čarobnost Zelenortskih otokov, še preden jih ujamejo lovke masovnega turizma! To zimo lahko s Počitnice.si na Cape Verde odpotujete še posebej ugodno, že od 1299 evrov/osebo , z vključenim hotelom in direktnim letalskim prevozom iz Münchna ali Dunaja ter iz Benetk s prestopom v Lizboni. Z vključenim direktnim letalskim prevozom ste lahko na Kapverdskih otokih že v šestih urah. Celotno ponudbo najdete TUKAJ ali preprosto pošljite povpraševanje na info@pocitnice.si in že v nekaj urah boste po elektronski pošti prejeli nabor najboljših ponudb glede na želje in preference. Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock

Zelenortski otoki , ostanek raja na Zemlji

Zelenortski otoki so vulkansko otočje v Atlantskem oceanu, približno 560 kilometrov zahodno od senegalskega polotoka Zeleni rt, po katerem so tudi dobili ime. Predstavljajo najbolj zahodno točko Afrike, skupaj z Azori, Kanarskimi otoki, Madeiro in otočjem Salvage pa tvorijo tako imenovano Makaronezijo. Poseljenih je deset Zelenortskih otokov , ki se lahko pohvalijo z izjemno raznovrstnostjo, od zelene divjine do brezmejnih peščenih plaž in turkiznega morja, ki navdušuje na vsakem koraku. Nič čudnega torej, da jih mnogi imenujejo tudi afriški Karibi.

Zelenortski oziroma Kapverdski otoki so bili dolgo skriti pred človeštvom, šele v 15. stoletju so jih namreč odkrili in kolonizirali Portugalci ter izkoristili strateške potenciale otočja. Tu se je nekoč odvijala obsežna trgovina s sužnji, otočje je predstavljalo tudi pomemben del poglavitnih ladijskih linij. Leta 1951 so Zelenortski otoki dobili naziv portugalskega čezmorskega področja, leta 1975 pa je sledila osamosvojitev. Danes so Zelenortski otoki ena najbolj demokratičnih držav v Afriki.

Foto: Shutterstock

Zakaj izbrati počitnice na Zelenortskih otokih ?

Zelenortski otoki ležijo v tropskem delu severnega Atlantika, zato tu poletje domuje vse leto. Temperature se gibljejo med 20 in 35 stopinjami Celzija in tudi jeseni, ki velja za deževno obdobje, je padavin malo, zato ne skrbite, da bi vam lahko vreme skazilo nepozaben dopust. Najlepše je tu vsekakor takrat, ko pri nas vlada zima, saj lahko bundo zamenjate za uživanje v kopalkah.

Domačini na Zelenortskih otokih so skromni, prijazni in vedno nasmejani. Zavedajo se, da je turizem njihov najpomembnejši prihodek, zato se bodo z veseljem potrudili, da pozabite na skrbi in uživate v zasluženem oddihu. V teh krajih ni naglice in nestrpnosti sodobnega sveta. Človek dobi občutek, da se je čas ustavil, masovni turizem pa še ni izničil vseh kotičkov čudovitega, prvinskega sveta, ki navdušuje v vseh pogledih.

Tudi hrana na Zelenortskih otokih je vrhunska. Tu lahko najdete nekatere izmed najokusnejših rib na svetu, ki jih znajo domačini pripraviti na zelo inovativne načine. Privoščite si tudi cachupo, počasi kuhano krepko enolončnico iz fižola, koruznih zrn, zelenjave in rib ali mesa, ki se običajno postreže z rižem in velja za nacionalno jed arhipelaga. Priljubljene so tudi juhe, kot je canjo, gosta piščančja juha z rižem, čebulo in korenjem.

Čudovite bele peščene plaže, kristalno čisto morje, neokrnjena narava, raj za ljubitelje deskanja, potapljanja, kajtanja in drugih vodnih športov, mešanica portugalske, brazilske in afriške kulture. Vse to vas čaka za Zelenortskih otokih , kamor lahko s Počitnice.si to zimo odpotujete z direktnim letom iz Dunaja ali iz Benetk z enim prestopom v Lizboni. Preverite bogat nabor počitniških paketov TUKAJ , pošljite povpraševanje z vašimi željami glede termina in nastanitve na info@pocitnice.si ali pokličite 01/280 30 00! Izkušeni svetovalci na Počitnice.si vam bodo z veseljem pomagali organizirati sanjski oddih po vaši meri. Če imate raje osebni stik, so vam od ponedeljka do sobote na voljo tudi v njihovih fizičnih poslovalnicah, v nakupovalnih središčih Supernova Rudnik v Ljubljani ter Supernova Kranj Primskovo. Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock

Zelenortski otoki , kateri otok izbrati?

Zelenortski oziroma Kapverdski otoki navdušujejo s svojo raznolikostjo. Nekateri so bolj hriboviti in zeleni ter tako popolni za nepozabne treking avanture ter raziskovanje vulkanske pokrajine. Drugi so bolj puščavski, okrašeni z dih jemajočimi peščenimi plažami, ki so kot nalašč za nepozabne sproščujoče počitnice.

Med temi velja izpostaviti zlasti dva, otok Sal, ki je z izjemno nekaj vulkanskih vršacev povsem položen, zaradi stalnega vetra in eksotične mivkaste plaže pa pravi magnet za surfarje in kajtarje, ter otok Boa Vista – tretji največji, najredkeje poseljen in po mnenju večine, najlepši zelenortski otok z neokrnjeno naravo, belimi peščenimi sipinami, ki segajo do morja, ter turkiznim morjem, ki jemlje dih.

Foto: Shutterstock

Zelenortski otok Sal , od slanega jezera do Shark Baya

Otok Sal velja za najbolj turistični del Kapverdskih otokov, kar gre v veliki meri pripisati dejstvu, da je odlična počitniška izbira tako za deskarje in kajtarje kot tudi družine z otroki. Na vsakem koraku očara nerealno turkizno modra barva morja, ki v kombinaciji s prekrasnim belim peskom predstavlja popolno kuliso za nepozabno počitniško izkušnjo.

Najbolj priljubljeno letovišče otoka je mestece Santa Maria na skrajnem jugu, ki se lahko pohvali z najbogatejšo turistično ponudbo in pisano lokalno tržnico, sicer je otok Sal najbolj znan po solinah, ki so bile nekoč ena glavnih gospodarskih panog države. Še danes se lahko okopate v jezeru soli, nato se odpravite na ogled valilnice želv, se družite z morskimi psi v zalivu Shark Bay ter za piko na i raziščete še Modro oko, prav posebno točko v morju, do katere se spustite po ozki in globoki jami.

Foto: Shutterstock

Zelenortski otok Boa Vista , popolna kombinacija sprostitve in vznemirljivih dogodivščin

Tudi otok Boa Vista je kot nalašč za preživljanje jesenskih in zimskih počitnic. Je tretji največji, najredkeje poseljen in po mnenju večine, najlepši Zelenortski otok. Spokojnost puščavske pokrajine občasno zmotijo vulkanske kamnine in zelene oaze, bele peščene sipine pa segajo vse do turkiznega morja. Vsekakor prizor, ki se ga splača doživeti v živo!

Boa Vista na svojih 55 kilometrih belih peščenih plaž poleg brezskrbnega uživanja ponuja tudi številne možnosti za kajtanje, ki nudijo najrazličnejše pogoje – od popolnega "flata" za začetnike, do valovitega morja za bolj izkušene. Morske užitke lahko odlično dopolnite z izletom s štirikolesniki do ene najbolj znanih plaž otoka Santa Monica, kjer si lahko ogledate želve in morske pse v njihovem naravnem habitatu.

Privoščite si sanjski zimski oddih na najzahodnejši točki Afrike s čudovito naravo, rajskimi plažami in morskimi specialitetami! Preverite ponudbo počitnic na Zelenortskih otokih TUKAJ , pošljite povpraševanje na info@pocitnice.si ali pokličite 01/280 30 00 ter že danes rezervirajte zimske počitnice na Cape Verde! Foto: Shutterstock

Naročnik oglasnega sporočila je Turistična agencija Počitnice.si, d. o. o.