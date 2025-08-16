Hollywoodska zvezdnica Sharon Stone, ki je zaslovela z ikoničnim prizorom iz erotičnega trilerja Prvinski nagon, je v iskrenem intervjuju za britanski Guardian razkrila najtemnejše skrivnosti iz svoje preteklosti. Njene besede so šokirale svet - spregovorila je o spolnih zlorabah, nasilju v družini, bolečem odnosu z materjo in skoraj usodnem možganskem udaru, ki jo je skoraj stal življenja.

Danes 67-letna igralka Sharon Stone je po smrti mame Dot potrebovala več mesecev, da je bila pripravljena žalostno novico deliti z javnostjo. Čeprav je bila mama do zadnjega trenutka del njenega življenja, je bil njun odnos poln bolečine in nerazrešenih travm, je dejala v intervjuju.

V zadnjih dneh pred smrtjo je mama po njenih navedbah večkrat ponavljala žaljive besede. Zadnja stvar, ki ji je rekla, je bila: "Preveč govoriš, siliš me, da se ubijem. V prostoru je takrat završal smeh, a mene je to zarezalo kot nož. Takšna je bila - nesposobna pokazati nežnost in mir," je razkrila za britanski časnik.

Družinska skrivnost: zlorabe, ki so trajale generacije

Igralka je v intervjuju razkrila tudi resnico o svojem dedku. Povedala je, da je bil pedofil, ki je zlorabljal njo in njeno sestro, hkrati pa je bil izjemno nasilen do njene matere. "Ni bilo dneva, da mama ne bi bila pretepena. Mene in sestro je zlorabljal, ko sva bili majhni deklici," je dejala.

Po njenih besedah je travma zaznamovala več žensk v njihovi širši družini. Mnoge od njih so potrebovale psihiatrično pomoč, večina materinih sester pa ni dočakala niti 50 let.

Prvi poskus pobega pri šestih letih

Sharon se še danes spominja trenutka, ko je kot deklica spoznala, kaj se dogaja. "Dedek nas je zaklenil v sobo. Najprej sem videla, da je zlorabljal mojo sestro. Ko je prišel k meni, sem mu uspela pobegniti. Stara sem bila komaj pet ali šest let. Mislim, da sem imela srečo, da me ni tako hudo poškodoval kot druge," je razkrila.

Preživela skoraj usodni možganski udar

Travmatična otroška izkušnja pa ni bila edina preizkušnja v njenem življenju. Pri 43 letih je doživela hudo možgansko krvavitev, ki je trajala devet dni. Zdravniki so ji dali le en odstotek možnosti za preživetje. Morala se je znova naučiti hoditi, govoriti in brati.

"Ponujali so mi vloge, ki niso imele nobene teže. Odločila sem se, da jih ne bom sprejela. Raje ne bom igrala, kot da bi se poniževala," je povedala.

A tudi po okrevanju se je njen položaj v Hollywoodu močno spremenil. Ponudbe so bile redke in nepomembne. "Ko se ženski nekaj zgodi, je konec. Ljudje mislijo, da si naredil nekaj narobe," pravi.

Opisala je tudi izkušnjo s producentom Harveyjem Weinsteinom, ki ga je spolnih napadov doslej obtožilo več kot osemdeset žensk. "Na neki zabavi me je udaril in prijel za zadnjico. Na dobrodelnih dogodkih se je spravljal name in vpil v zaodrju," je razkrila. Pojasnila je, da se je takšno vedenje do nje ponavljalo in ga je bilo takrat skoraj nemogoče prijaviti brez strahu pred povračilnimi ukrepi.

Iskrenost, ki šokira in navdihuje

Razkritja Stone so močno odmevala v javnosti. Igralka je s svojo izpovedjo odprla teme o katerih mnogi še vedno molčijo - spolne zlorabe v družini, medgeneracijska travma in neizprosnost Hollywooda do žensk.

Čeprav je njena zgodba pretresljiva, pa hkrati govori tudi o neverjetni vztrajnosti in moči. Stone danes stoji pokončno - kot ženska, ki je preživela otroško zlorabo, nasilje, smrtne grožnje bolezni in neizprosni svet zabavne industrije.