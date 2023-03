Igralka Sharon Stone je v podkastu Table for Two izjavila, da so njeno vlogo v uspešnici Prvinski nagon (Basic Instinct) iz leta 1992 "uporabili kot orožje" v sodni bitki za skrbništvo nad njenim sinom Roanom.

"Izgubila sem skrbništvo nad svojim otrokom," je dejala 64-letna igralka, "sodnik je mojega otroka, mojega malega fantka vprašal: 'Ali veš, da tvoja mama snema erotične filme?' Tako me je ta sistem zlorabil."

S Philom Bronsteinom se je poročila leta 1998, ločila sta se po šestih letih. Foto: Profimedia

Danes 22-letnega Roana je Sharone Stone posvojila leta 2000 s svojim tedanjim možem Philom Bronsteinom, od katerega se je ločila leta 2004. Sodišče je skrbništvo dodelilo njemu, ona je dobila le pravico do stikov z otrokom. Prepričana je, da ji je to povzročilo težave s srcem, ki so jo doletele kmalu zatem: "To mi je dobesedno strlo srce."

Zloglasni prizor iz Prvinskega nagona, v katerem prekriža noge, pri čemer je (morda) mogoče uzreti njeno golo mednožje, je za vedno zaznamoval njeno življenje, kar se ji v luči današnjih medijskih vsebin zdi nepravično. "Na televiziji zdaj ves čas vidimo gole ljudi, takrat pa so za šestnajstinko sekunde morda videli goloto − in izgubila sem skrbništvo. Saj niste resni," je dejala Sharon Stone.

Sharon Stone s sinom Roanom leta 2021. Ob njem ima še dva sinova, leta 2005 je posvojila Lairda, leto pozneje pa še Quinna. Foto: Profimedia

Spregovorila je tudi o podelitvi zlatih globusov leta 1993, na kateri je bila za vlogo v Prvinskem nagonu nominirana v kategoriji najboljših igralk. Ko je bilo med branjem nominirank na vrsti njeno ime, se je iz občinstva slišal smeh, česar do danes ni pozabila. "Bilo je grozno, počutila sem se ponižano," je povedala, "ali se sploh kdo zaveda, kako težko je bilo igrati tisto vlogo? Kako neprijetno in kako strašljivo je biti nosilka tako zapletenega filma, ki je podiral tabuje in proti kateremu so vsi protestirali? Za to vlogo sem se potegovala devet mesecev. Pred mano so jo ponudili 13 drugim, nato pa so se mi smejali. Hotela sem se pogrezniti."

Zlatega globusa takrat ni osvojila, dobila ga je Shirley MacLaine za vlogo v filmu Čas nežnosti (Terms of Endearment). Je pa Sharon Stone zlati globus osvojila tri leta pozneje za vlogo v filmu Kazino (Casino), za katero je bila nominirana tudi za oskarja.

