Sharon Stone v toplesu: Nepopolna na popoln dan

"Hvaležno nepopolna na popoln dan," je Sharon Stone zapisala ob prešerno nasmejani fotografiji, na kateri ji prsi zakriva le strateško postavljena brisača.

Ob tem je nedvomno merila tudi na to, da je objavila neobdelano fotografijo, na kateri nima popolnoma zglajene kože, kakršno običajno gledamo na bolj ali manj znanih osebah na družbenih omrežjih.

S tem je požela val navdušenja in pozitivnih komentarjev sledilcev. "Poskušam ugotoviti, kaj je nepopolnega," je zapisal eden od njenih sledilcev, druga sledilka pa je dodala: "Sprejemati svoje starajoče se telo je težko. Hvala, da nam kažeš, da smo lepi ne glede na svojo starost in sledi, ki jih je na naših telesih pustilo življenje. Še vedno smo prelepi in prečudoviti."

Devet spontanih splavov

Igralka, ki ima tri posvojene sinove, je sicer pred kakšnim mesecem dni razkrila, da je kar devetkrat spontano splavila. "Ni prostora, kjer bi ženske lahko govorile o tej boleči izgubi," je takrat dejala za revijo People, "to ni majhna stvar, a smo prisiljene misliti, da je to nekaj, kar moramo predelati same, in da je to nekakšen neuspeh."