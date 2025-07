Pojavil se je posnetek Pogačarjevega bližnjega srečanja z avtomobilom Visme #video

Videoposnetek, ki kroži po družbenih omrežjih, ni najboljše kakovosti, a daje jasen vpogled v dogajanje. Tadej Pogačar, tiskovni predstavnik ekipe UAE Emirates in še dva kolesarja ekipe UAE Emirates, so se na predstavitev ekip vozili tik za avtomobilom ekipe Visma. Ko je voznik nenadoma ustavil, je nosilec rumene majice trčil v avto, a jo je k sreči odnesel brez večjih posledic.

"He brake checked me"



Tadej Pogačar reveals he crashed into the Visma | Lease a Bike car this morning 💛🇸🇮#TDF2025 pic.twitter.com/06XbCCuyhn