Slovenec iz ekipe Ineos Grenadiers zaradi preiskave domnevne povezave z zdravnikom iz afere Aderlass na zaslišanje

Prve informacije o povezavi s spornim zdravnikom Markom Schmidtom so prišle na plano v dokumentarnem filmu nemške televizije ARD, nakar sta ga časnika Irish Independent in Sunday Times identificirala kot Slovenca Davida Rožmana, ki naj bi Schmidtu leta 2012, med Dirko po Franciji, pošiljal sporočila.

"Po nedavnih medijskih navedbah je David prejel zahtevo Mednarodne agencije za testiranje (ITA), da se udeleži zaslišanja," so danes sporočili iz ekipe Ineos Grenadiers, "zato je zapustil Dirko po Franciji."

"Ekipa do zdaj od pristojnih organov ni prejela nobenih dokazov. Na prošnjo za dodatne informacije je ITA sporočila, da zaradi pravnih in zaupnih razlogov ne more deliti nobenih informacij. Tako David kot ekipa bosta v celoti sodelovala z ITA in preostalimi organi. Ekipa ponovno poudarja svojo politiko ničelne tolerance in v tem trenutku ne more dodatno komentirati primera," so sporočili iz ekipe Ineos Grenadiers.

Afera Aderlass je v javnost pricurljala februarja 2019, ko je avstrijska kriminalistična policija med svetovnim prvenstvom v nordijskem smučanju izvedla racije v hotelih, kar je pripeljalo do aretacije devetih oseb.

