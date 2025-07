Vingegaard še ne bo vrgel puške v koruzo: Tour še ni končan #video

Jonas Vingegaard in ekipa Visma | Lease a Bike sta za kraljevsko etapo Dirke po Franciji pripravila jasen načrt (napad od daleč) in ga tudi izpeljala, a proti tudi danes izvrstnemu Tadeju Pogačarju, to ni bilo dovolj. Namesto da bi Danec zaostanek danes zmanjšal, ga je povečal še za dodatnih 11 sekund.

"Danes je bil brutalen dan, pet ur smo preživeli na kolesu. Mislim, da še nikoli nisem odpeljal tako težke etape na Touru. To sem napovedal že pred štartom, bila je res brutalna," je po 18. etapi zbranim medijem na prelazu Col de la Loze priznal Jonas Vingegaard, ki je napadel že 71 kilometrov pred ciljem, na vzponu Col de la Madeleine, a žilavega in na vse pripravljenega Pogačarja se ni mogel otresti.

Foto: Guliverimage

"Počutil sem se dobro, ekipa je bila odlična, imeli smo velik načrt in to se je videlo. Zgodaj smo šli v napad, a žal mi ni uspelo nadomestiti zaostanka," je bil odkrit dvakratni zmagovalec Toura, ki je pojasnil tudi, zakaj je po spustu s Col de la Madeleine prišlo do zatišja v dolini, ki je na koncu pripeljalo do etapne zmage Bena O’Connorja.

"Nismo želeli sodelovati pri narekovanju tempa, potem pa je Lipowitz napadel, mi pa smo počakali na svoje pomočnike in znova začeli vzpon na Col de la Loze."

Foto: Reuters Vingegaard kljub še enemu porazu v nizu še vedno ni vrgel puške v koruzo, obljublja, da bo znova napadel tudi jutri, v izjemno zahtevni 19. etapi, ki se bo končala z vzponom na La Plagne. "Mislim, da sva bila danes (s Tadejem, op. a.) kar enakovredna, čeprav je na koncu spet pridobil nekaj sekund, ampak Tour še ni končan," vztraja Vingegaard.

Izidi, 18. etapa, Vif - Col de la Loze (171,5 km): 1. Ben O'Connor (Avs/Jayco AlUla) 5:03:47 2. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates-XRG) + 1:45 3. Jonas Vingegaard (Dan/Visma-Lease a Bike) 1:54 4. Oscar Onley (VBr/Picnic PostNL) 1:58 5. Einer Rubio (Kol/Movistar) 2:00 6. Felix Gall (Avt/Decathlon AG2R) 2:25 7. Primož Roglič (Slo/Red Bull-BORA-hansgrohe) 2:46 8. Adam Yates (VBr/UAE Team Emirates-XRG) 3:03 9. Tobias Johannessen (Nor/Uno-X Mobility) 3:09 10. Sepp Kuss (ZDA/Visma-Lease a Bike) 3:26 11. Florian Lipowitz (Nem/Red Bull-BORA-hansgrohe) 3:37 ... 155. Luka Mezgec (Slo/Jayco AlUla) 43:37 159. Matej Mohorič (Slo/Bahrain-Victorius) 44:13 ... - skupni vrstni red (18/21): 1. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates-XRG) 66:55:42 2. Jonas Vingegaard (Dan/Visma-Lease a Bike) + 4:26 3. Florian Lipowitz (Nem/Red Bull-BORA-hansgrohe) 11:01 4. Oscar Onley (VBr/Picnic PostNL) 11:23 5. Primož Roglič (Slo/Red Bull-BORA-hansgrohe) 12:49 6. Felix Gall (Avt/Decathlon AG2R) 15:36 7. Kevin Vauquelin (Fra/Arkea-B&B Hotels) 16:15 8. Tobias Johannessen (Nor/Uno-X Mobility) 18:31 9. Ben Healy (Irs/EF Education-EasyPost) 25:41 10. Ben O'Connor (Avs/Jayco AlUla) 29:19 ... 120. Matej Mohorič (Slo/Bahrain-Victorious) 4:17:49 151. Luka Mezgec (Slo/Jayco AlUla) 4:48:49 ...

