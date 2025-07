Osupljiv jubilej presenetil tudi Tadeja Pogačarja: Ni slabo

Za favorite za skupno zmago je šprinterska etapa minila relativno mirno. Ko je začelo deževati, so se morali le preudarno izogibati težavam in Tadeju Pogačarju je to zelo dobro uspelo. "Precej mirna etapa, ampak je bil vseeno dokaj težak dan," pa je slovenski as povedal prirediteljem v cilju. "Ni bilo lahko. Na koncu je bilo z zelo slabim vremenom, s slabo vidljivostjo, hektično, vesel sem, da smo ostali varni in sem etapo končal v redu. Veselim se naslednje," si je oddahnil.

A je zabeležil poseben jubilej, s katerim se je na večni lestvici Dirke po Franciji izenačil s francosko legendo Jacquesom Anquetilom. Se zaveda, kolikokrat je osvojil legendarno rumeno majico, je zanimalo poročevalca Toura? "Ne vem, verjetno velikokrat," je skomignil 26-letni Gorenjec in se ob informaciji, da je danes najslavnejši kos oblačila v svetu kolesarstva oblekel natanko petdesetič, namuznil: "Ni slabo."

Anquetila, zmagovalca Toura v letih 1957, 1961, 1962, 1963 in 1964 bi lahko prehitel že jutri, če mu uspe na kraljevski 18. etapi s ciljnim vzponom na Col de la Loze odbiti vse napade tekmecev, predvsem Danca Jonasa Vingegaarda (Visma | Lease a Bike), pred njim pa so na tej lestvici le še Britanec Chris Froome (59 rumenih majic), Španec Miguel Indurain (60), zadnji francoski zmagovalec dirke vseh dirk Bernard Hinault (75) ter belgijski kanibal Eddy Merckx (96).

Jutri pa kolesarje čaka najbrž najnapornejši dan letošnje dirke, kraljevska etapa z zaključnim vzponom na Col de la Loze. S tem ima Pogačar neporavnane račune s Toura leta 2023. Prav na tem klancu se je v 17. etapi takratne dirke namreč zlomil in izustil tiste znamenite besede: "Konec je, mrtev sem." Vingegaard je tistega dne proti Pogačarju pridobil še dobrih pet minut in pol ter mu zadal odločilni udarec na poti k svoji drugi zmagi na Touru.

Jutri bo imel Pogačar priložnost pregnati še tega demona, kot mu je na letošnji dirki uspelo že na Hautacamu in Mont Ventouxu. A tudi jutri bo dodatna oteževalna okoliščina vreme. "Da, slabo vreme je prispelo in v naslednjih dneh najbrž ne bo nič boljše. Meni hladnejše vreme načeloma ustreza, ampak starejši kot sem, raje imam toploto. Bomo videli, kako bo," je dejal slovenski as, ki bo branil štiri minute in 15 sekund pred Vingegaardom.

