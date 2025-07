Tadej Pogačar pričakoval Vingegaardove napade: Zato sem vse odbil

Tadej Pogačar je v zaključnem šprintu 171-kilometrske etape Vingegaarda prehitel še za dve sekundi in vodstvo v skupnem seštevku povišal na štiri minute in 15 sekund. "Bila je težka etapa po dnevu počitka, vesel sem, kako sem jo odpeljal," je za TV Slovenija razlagal nosilec rumene majice.

"Precej strašljivo se je vrniti po dnevu počitka in se takoj spopasti z Mont Ventouxom. Ampak iz tega sem izšel dobro. Na srečo nisem imel enakih nog kot leta 2021," je povedal še mednarodni novinarski srenji in se spomnil 11. etape Toura leta 2021, ko mu je na Mont Ventoux Vingegaard ušel.

Zaključni šprint Pogačarja in Vingegaarda:

Vingegaard napadal in napadal

Na legendarnem zaključnem vzponu ga je Vingegaard s pomočjo kolegov iz moštva Visma | Lease a Bike tudi tokrat poskušal streti, a brez uspeha. "Od štarta klanca sem vedel, da se Jonas dobro počuti in bo poskušal napadati. Postavili so kar dober ritem, poskušal je nekajkrat napadati s pomočjo lead-outov, najprej s Seppom Kussom, potem s Tiesjem Benootom in nazadnje z Victorjem Campenaertsom. Tri lead-oute je imel, vedel sem, koliko jih čaka, zato sem bil nanje pripravljen in sem vse odbil," je bil zadovoljen slovenski as.

Tudi sam je sprožil dva protinapada in nato priznal, da to najverjetneje ni bilo najmodrejše. "Paziti je treba, da se ne 'razstreliš', zato sem sledil Jonasu, kolikor je bilo mogoče. Bili so trenutki, ko sem se mučil, do cilja pa je bil en sam napor s polnim plinom," je dejal, etapna zmaga pa danes ni bila v njegovem načrtu. "Ko je bilo do cilja še 800 metrov, sem videl vodilne, z enim močnejšim pospeškom bi bili lahko najini, ampak zmaga v etapi nas danes ni zanimala, pobeg si jo je zaslužil."

V Alpah pričakuje večjo podporo slovenskih navijačev. Foto: Reuters

Na pomoč priskočili Urška, starši in navijači

Ob podpori številnih slovenskih navijačev so bile noge lažje, je še povedal za nacionalno televizijo. "V Pirenejih jih ni bilo toliko, tukaj pa veliko več. V Alpah jih bo ogromno. Moram reči, da je bil res užitek dirkati, ko so spodaj Slovenci navijali zame in za Primoža. To doda neko dodatno energijo, upam, da bo v naslednjih dneh, tudi če bo malo slabše vreme, še veliko teh slovenskih zastav visoko povzdignjenih in bodo ljudje navijali za nas."

Prosti dnevi mu ne podrejo ritma, pravi. Po sedmih grand tourih je že dovolj izkušen, da ima svoje rituale in primerne treninge, s katerimi ostane dobro pripravljen na nadaljevanje, v ponedeljek pa se mu je ob starših v Franciji pridružila tudi zaročenka Urška Žigart. "Da imaš takšno podporo, kot jo imam jaz od Urške, se ne da opisati z besedami. Takšne nima nihče in izjemno sem vesel, da je tukaj," je bil vesel.

