Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar v prvih dveh tednih 112. Dirke po Franciji s konkurenti ni pometal le na cesti, temveč se je nizozemske ekipe Visma | Lease a Bike očitno pošteno lotil tudi psihološko. Z izjavami o njihovi taktiki in obenem nenehnem hvaljenju kapetana Visme Jonasa Vingegaarda je v ekipo konkurentov očitno vnesel nekaj napetosti. "Bolj kritizira mojo ekipo kot mene samega," se je danes pridušal Vingegaard in tudi Wout van Aert se ni mogel izogniti govoru o Pogačarju.

Zdi se, da se je v prvih dveh tednih Toura Pogačar naselil v glave kolesarjev in direktorjev Visme in v njih zganja pravi kraval. Večkrat se je javno razgovoril o njihovi nerazumljivi taktiki in nadležnih ter domala vselej Sizifovih napadih. Po nedeljski 15. etapi je dejal, da so v nizozemski ekipi svojega kapetana Vingegaarda pustili na cedilu. "Trije kolesarji Visme so kljub padcu svojega kapetana začeli napadati in poskušali pobegniti. To se mi ni zdelo pošteno do Jonasa. Vesel sem, da so Jonas in drugi prišli nazaj brez poškodb in varno ujeli skupino," je včeraj novinarjem razlagal Tadej Pogačar.

Kritičen tudi Avstralec: Tega ne razumem

Taktika Visme je zbegala tudi Michaela Storerja: "Tega ne razumem." Foto: Reuters Takoj se je moral odzvati športni direktor nizozemskih čebel Griesha Niermann, ki je pojasnjeval, da je sam sprejel taktično odločitev, da dovoli napade in beg Wouta van Aerta in Victorja Campenaertsa, a mu s tem ni uspelo popolnoma zajeziti požara. Campenaertsa je včeraj okrcal avstralski član Tudorja Michael Storer. "Campenaerts je dušil ubežno skupino in s tem onemogočil možnosti vsem razen Wellensu, ki je seveda izkoristil ponujeno. Ves čas je govoril, da je za njim van Aert, a ta je bil res daleč zadaj. Tega ne razumem. S tem ko nismo sodelovali, smo zmago podarili Wellensu. Mislim, da to ni bila pametna taktika," se je jezil Storer.

Bjarne jezen kot Riis

Bjarne Riis: "Po nedeljski etapi je na mestu vprašanje, ali bi moral Jonas začeti iskati drugo ekipo." Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko "Jonas nocoj ne bo srečen na moštveni večerji," je tekmece včeraj še podražil Pogačar, na njegove besede pa se je hitro obesil še nekdanji danski profesionalec, zmagovalec Toura leta 1996 Bjarne Riis. "Vem, da se kar naprej lotevam Visme, ampak iskreno ... To postaja smešno. Njihov način vožnje je popolnoma brezupen. Preprosto ne razumem. Po nedeljski etapi je na mestu vprašanje, ali bi moral Jonas začeti iskati drugo ekipo. Očitno ga nimajo na prvem mestu. Zelo težko je to gledati. Celo Tadej Pogačar je rekel, da ne bi bil srečen, če bi bil Jonas Vingegaard," je razburjeni Riis zapisal v kolumni za BT.dk.

"Tadej je vse položil na srebrni pladenj – popolnoma je razgalil Vismo – rekoč, da ne more razumeti, kako lahko trije Jonasovi sotekmovalci napadajo drug za drugim na čelu, medtem ko Jonas visi na zadnjem delu skupine. Pogačar jih je moral sam preganjati, in dokler to počne, Jonas nima možnosti, da bi se vrnil v dirko. Žal mi je, ampak to je izjemno pomembno," je bil še oster 61-letni nekdanji šampion.

"Pogačar se pritožuje nad nečim, česar ni"

Wout van Aert: "Pogačar se pritožuje nad nečim, česar ni." Foto: Reuters Danes, na zadnji prost dan, so se morali na Pogačarjeve analize odzivati tudi kolesarji Visme. "Na srečo mene to ne moti in tudi nikogar drugega v naši ekipi ne. Vsaj jaz nimam takega občutka. Ampak precej smešno je, da to pravi Tadej," je danes povedal Wout van Aert. "Prav tako je bilo zelo jasno, da si je ekipa UAE Emirates - XRG želela Tima Wellensa v begu. Storili so popolnoma enako. In ko se ozrem nazaj na situacijo z Jonasovim padcem, mislim, da bi bila rešitev res preprosta. S 25 kolesarji smo se poskušali prebiti v beg. Če bi se Tadej preprosto vrnil v skupino, v kateri je bil Jonas, bi bila to resnično športna poteza. Zdaj pa se pritožuje nad nečim, česar ni. Preprosto smo želeli dirkati za etapno zmago," je še dodal Belgijec, prepričan, da Pogačar bije psihološko vojno s kolesarji moštva Visma | Lease a Bike.

Vingegaard ni bil srečen: O tem se bomo pogovorili

Jonas Vingegaard: "Mislim, da bolj kritizira mojo ekipo kot mene." Foto: Guliverimage Že včeraj se je na to temo oglasil tudi Jonas Vingegaard. "Mislim, da bolj kritizira mojo ekipo kot mene. Po padcu sem bil nekaj časa sam in mislim, da bi morali športni direktorji poslati nazaj enega ali dva kolesarja iz glavnine. Ampak o tem se bomo pogovorili kasneje," je dejal 28-letni danski as. Pogačar je namigoval, da med Vingegaardom in Matteom Jorgensonom ni prave komunikacije. Tudi s tem se je moral nazadnje ukvarjati Vingegaard. "To je odgovornost športnih direktorjev, zato bodo pogovori z njimi zelo dragoceni. Če se mi ne uspe vrniti v glavnino s tremi pomočniki, boste morali sprejeti odločitev."

V prvem tednu se je z odmevnim komentarjem oglasila Vingegaardova žena Trine Hansen, ki je vodilne može Visme obtožila, da njenega moža pretirano obremenjujejo, ga "ožemajo kot limono", ob tem pa ga ne spoštujejo kot velikega šampiona, kar kot dvakratni zmagovalec Toura je.

Vse te napetosti in domnevna nesoglasja so slabosti, ki jih Pogačar izdatno izkorišča, s tem pa priliva olja na ogenj.

