Zgodovinar in avtor več knjig o čarovniških procesih na Slovenskem Saša Radovanovič je pripravil resolucijo o simbolični rehabilitaciji žrtev čarovniških procesov. Predlog resolucije je aprila naslovil na DZ in Evropski parlament, a konkretnega političnega odziva do zdaj še ni bilo, je Radovanovič povedal za STA.

V resoluciji, naslovljeni O rehabilitaciji žrtev čarovniških procesov v Sloveniji, avtor opozarja na krivice, ki so bile med 15. in 18. stoletjem storjene stotinam žensk in nekaterim moškim, obtoženim čarovništva. "Te obsodbe so bile kršitev zdravega razuma, temeljnih človekovih pravic in pravne države," piše v dokumentu, ki med drugim predvideva uradno rehabilitacijo žrtev, razglasitev dneva spomina in vključitev tematike v šolske programe.

"Če je ameriškim zakonodajalcem uspelo politično rehabilitirati žrtve salemskih čarovniških procesov, je skrajni čas, da tudi Evropa naredi korak k zgodovinski spravi. Ne gre le za preteklost, gre za simbolno obsodbo vseh sodobnih 'čarovniških procesov' nad manjšinami, disidenti in posamezniki," je za STA povedal Radovanovič.

Tragični paradoks

V pogovoru je poudaril, da so mnoge ženske umrle ne zato, ker bi karkoli priznale, temveč ker niso želele priznati nečesa, česar niso storile, v prepričanju, da s tem rešujejo svojo dušo. "To je bil tisti tragični paradoks: tisti, ki je mučil, je bil prepričan, da ima prav on. Žrtev pa je vedela, da ni kriva čarovništva. Tudi v času najhujših muk ni hotela lagati in priznati nečesa, česar ni storila. Pogosto zato, ker je verjela, da bi z lažnim priznanjem pogubila svojo dušo," je dejal.

Radovanovič je idejo sodne revizije opustil po posvetovanju z ustavnim sodiščem, ki je opozorilo na nepremostljivo vrzel med sodnimi praksami 17. stoletja in današnjim pravnim redom. V skladu z ameriškim zgledom, ko so leta 2022 simbolno rehabilitirali žrtve iz Salema, tudi slovenska resolucija predvideva politično in simbolno rehabilitacijo brez sodnega postopka.

V državnem zboru, kamor je Radovanovič naslovil resolucijo, so za STA pojasnili, da je kabinet predsednice DZ predlog resolucije v začetku aprila 2025 posredoval vsem poslanskim skupinam. Te se na omenjeni predlog še niso odzvale. "Predsednica DZ obdobje čarovniških procesov dobro pozna in razume pomen tovrstnih simboličnih dejanj," so zapisali.

Državljani imajo možnost vložitve peticije

V Evropskem parlamentu pa so za STA pojasnili, da lahko resolucije predlagajo le evropski poslanci ali politične skupine, medtem ko imajo državljani možnost vložitve peticije prek uradnega portala Evropskega parlamenta.

"Čeprav nismo prejeli neposrednega odgovora, ostaja namen resolucije jasen: opozoriti na zgodovinske krivice in jih simbolno popraviti. Gre za dejanje spoštovanja do preteklih žrtev in obenem za sporočilo, da vsaka družba nosi odgovornost za svoje krivice – pretekle in sedanje," je sklenil Radovanovič.