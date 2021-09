Zaradi "čarovništva" sežgali več žensk

Na vzhodu Demokratične republike Kongo se povečuje število umorov žensk, ki so obtožene čarovništva. V treh okrožjih province Južni Kivu so samo ta mesec sežgali ali linčali osem žensk, so sporočile tamkajšnje oblasti.

Nelly Adidja iz lokalne nevladne organizacije Združenje žensk v medijih je ob tem navedla, da so od junija do septembra letos našteli 324 obtožb čarovništva. Samo v okrožju Kalehe so zabeležili 114 primerov, od tega je bilo pet žensk živih zažganih, štiri pa so tako imenovane milice za samoobrambo odpeljale neznano kam.

V tem letu umorili šest žensk

Direktor in profesor sociologije Bosco Muchukiwa je porast lova na čarovnice pripisal vakuumu pri upravljanju države. "Fenomen se znova pojavlja, ker država ni opravila svoje temeljne naloge - policija in pravosodni sistem ne opravljata svojega dela," je dejal profesor na Višjem inštitutu za razvoj podeželja v Bukavu, prestolnici pokrajine.

Dodal je, da napade podpihujejo bajakazi - lažni pridigarji ali samooklicani jasnovidci. Večinoma gre za tamkajšnje ženske, ki trdijo, da lahko odkrijejo čarovnice, dejansko pa si prek tega poskušajo povečati vpliv v vasi.

Odvetnik Muhindo Cikwanine rešitev vidi v prepovedi "teh šarlatanov". Leta 2014 so pokrajinski zakonodajalci sprejeli zakon o prepovedi linčanja v Južnem Kivuju, a zakona nikoli niso izvajali, prav tako ni sledila ustrezna kampanja ozaveščanja javnosti, je pojasnil.

Vodja uprave za ozemlje Kabare Thadee Miderho je povedal, da so od začetka leta zaznali šest umorov, "večinoma žensk, starejših od 60 let", ki so jih bajakazi označili za čarovnice.

Mlada učiteljica: Bila sem priča lovu na čarovnice

Mlada učiteljica in borka za človekove pravice Shasha Rubenga je opisala, kako je 16. avgusta v vasi Cifunzi, ki ima okoli dva tisoč prebivalcev in leži na obrobju narodnega parka Kahuzi-Biega v DR Kongo, videla lov na čarovnice.

"Bilo je okoli petih zjutraj - v ponedeljek. Mladi moški so hodili po vasi s seznamom, na katerem so bila imena 19 žensk, starejših od 65 let, ki jih je jasnovidka označila za čarovnice," je dejala. Dodala je, da je večini žensk uspelo pobegniti s svojih domov, a so jim nato te domove uničili. Druge so rešile varnostne sile, ki so streljale v zrak, da bi razgnale množico.

"Potem pa sem videla, kako so ti mladi zagrabili sosedo, ki ji je bilo ime Nyabadeux, starejšo žensko, ki je imela sedem otrok. Pretepli so jo, polili z bencinom in nato zažgali z vžigalico," je opisala Rubenga.

Povedala je, da se je grozljiv prizor zgodil v osrčju vasi, pri tem pa so sodelovali otroci, mlajši od deset let. "Zagledala sem petletnega otroka, ki je imel v rokah veliko palico in z njo obračal Nyabadeuxino zoglenelo telo," je še opisala mlada učiteljica.