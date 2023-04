Na francosko-italijanski meji po plazu našli trupla treh Italijanov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vodniku skupine pohodnikov, ki jih je zasul plaz, se je uspelo rešiti in se pridružiti skupini italijanskih reševalcev, ki so jih iskali.

Vodniku skupine pohodnikov, ki jih je zasul plaz, se je uspelo rešiti in se pridružiti skupini italijanskih reševalcev, ki so jih iskali. Foto: Shutterstock

Italijanski reševalci so danes sporočili, da so našli trupla treh moških, ki so bili pogrešani od četrtka, potem ko jih je zasul plaz pod vrhom Pointe de la Golette na francosko-italijanski meji v bližini alpskega smučarskega središča Val d'Isere.