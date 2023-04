Planinci, ki jih je odnesel plaz, so bili na tečaju varne hoje v gorah

V plazu, ki je v nedeljo dopoldne na območju Male Mojstrovke odnesel pet slovenskih planincev, so se trije huje poškodovali, dva pa lažje. Planinci so bili na tečaju varne hoje v gorah, je v oddaji 24ur povedal podpredsednik Gorske reševalne zveze Slovenije (GRZS) Klemen Belhar. "Ne vemo pa, kdo je bil vodnik, kakšne so odgovornosti in kako so organizirani. To so okoliščine, ki jih bo v naslednjih dneh preiskala policija," je pojasnil Belhar.

"Sedem planincev alpinistov se je po Župančičevi grapi, ki velja za alpinistični vzpon, odpravilo na 2.332 metrov visoko Malo Mojstrovko. Tik pred sestopom iz smeri jih je presenetil snežni plaz. Pet jih je odnesel po grapi približno 150 višinskih metrov, tako da so se ustavili na nadmorski višini približno 1.800 metrov, nihče pa ni bil zasut. Dva planinca sta se plazu izognila," je včerajšnje dogajanje opisal vodja intervencije iz Gorske reševalne službe Kranjska Gora Aleš Robič.

Stekla je reševalna akcija, v kateri je sodelovalo 53 reševalcev in dva helikopterja. Trajala je okoli sedem ur, delo reševalcev in helikopterjev so ovirali megla, veter in padavine. Akcija je bila uspešno končana okoli 16. ure, vse poškodovane so prepeljali v bolnišnico.

Vodja gorske policijske enote Matej Brajnik je povedal, da so bili planinci, pet moških in dve ženski, po prvih informacijah ustrezno opremljeni. Da so bili planinci na tečaju varne hoje v gorah, je v oddaji 24ur potrdil podpredsednik GRZS Klemen Belhar. "To lahko potrdimo, ne vemo pa, kdo je bil vodnik, kakšne so odgovornosti in kako so organizirani. To so okoliščine, ki jih bo v naslednjih dneh preiskala policija," je še pojasnil Belhar.

Ob tem pristojni opozarjajo, da vreme ni najprimernejše za obisk gora in da so razmere v gorah še zelo zimske.