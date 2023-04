Na Mali Mojstrovki snežni plaz odnesel sedem ljudi, več oseb huje poškodovanih

Operativno-komunikacijski center Policijske uprave (PU) Nova Gorica je bil danes dopoldne obveščen o nesreči v gorah. Snežni plaz je na Mali Mojstrovki odnesel sedem ljudi, ki so nesrečo preživeli, so pa poškodovani. Nekateri med njimi so utrpeli hujše telesne poškodbe, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica. Reševalna akcija je še v teku, ovirajo jo slabe vremenske razmere.