St. M.

Sreda,
20. 8. 2025,
14.25

Melamin toži družino pokojnega delavca po nesreči v Kočevju

Preiskava eksplozije tri leta po nesreči še vedno poteka.

Preiskava eksplozije tri leta po nesreči še vedno poteka.

Foto: STA

Podjetje Melamin iz Kočevja tri leta po eksploziji, v kateri je umrl eden od delavcev, toži njegovo družino – starše in zunajzakonsko partnerico. Od njih zahteva 60 tisoč evrov, saj trdi, da je bil pokojni delavec odgovoren za nesrečo, poroča Dnevnik.

Družina in njeni odvetniki po drugi strani trdijo, da je bila nesreča posledica pomanjkljivih varnostnih ukrepov in slabe organizacije dela v podjetju, na kar so opozarjali tudi zaposleni in sindikat, poleg tega pa tudi poročila ministrstva za okolje in inšpektorata za delo. Zato se na tožbo Melamina niso odzvali in so pred tem vložili odškodninsko tožbo zoper podjetje.

Podjetje na predlog družine za sporazumno rešitev ni odgovorilo in je namesto tega tožilo družino. Preiskava eksplozije je tri leta po nesreči še vedno v teku.

Po poročanju portala E-utrip naj bi pooblaščenci družine navajali, da podjetje ni poskrbelo za ustrezne postopke prepoznavanja in vhodne kontrole kemikalij, delovna navodila za ravnanje z nevarnimi snovmi so bila pomanjkljiva, na pretakališču pa ni bilo zadostnega števila ustrezno usposobljenih delavcev. Poleg tega delavci niso bili teoretično in praktično usposobljeni za varno delo, prav tako niso prejeli ustreznih navodil glede ravnanja s kemičnimi snovmi.

