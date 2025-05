Smrtna delovna nesreča v podjetju v Dravogradu

Policisti Policijske uprave Celje so bili obveščeni o hudi delovni nesreči, ki se je zgodila v enem izmed podjetij v Dravogradu. Po do zdaj zbranih obvestilih se je nesreča zgodila na vertikalnem transporterju, ki je delavca med delom stisnil, posledično pa je zaradi hudih poškodb umrl na kraju dogodka.

Ogled kraja delovne nesreče so opravili dežurni preiskovalni sodnik, dežurni državni tožilec, kriminalisti in policisti, na kraju nesreče je bil tudi delovni inšpektor. Preiskava še poteka, prve ugotovitve pa kažejo, da se je nesreča zgodila zaradi neupoštevanja predpisov o varnosti in zdravju pri delu, so sporočili.