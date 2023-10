Smrtna delovna nesreča: traktor se je premaknil in moškega stisnil ob drevo

Pri delu v gozdu je v petek na območju Petelinjeka umrl 65-letni moški. Po prvih ugotovitvah policije je s traktorjem s priključkom za vleko hlodovine vlekel debla iz gozda. Med upravljanjem z vitlo se je traktor premaknil in moškega stisnil ob drevo. Zaradi hudih poškodb je umrl na kraju nesreče, so sporočili s PU Novo mesto.

Policisti okoliščine nesreče še ugotavljajo, o ugotovitvah pa bodo po zaključeni preiskavi seznanili pristojno tožilstvo, so sporočili iz Policijske uprave (PU) Novo mesto.

Huda nesreča pri delu na polju

V petek je prišlo tudi do hude poškodbe pri delu na polju. Na območju Gorenjega Gradišča pri Šentjerneju je 27-letni moški stal na traktorskem priključku, sejalniku za žito, in z roko dodajal žito v mehanizem. Med vožnjo mu je roko potegnilo v mehanizem in ga hudo poškodovalo. Reševalci so ga oskrbeli in odpeljali v bolnišnico, so še sporočili s PU Novo Mesto.