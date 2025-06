Murskosoboški gasilci so pretekli konec tedna posredovali v precej nenavadni nesreči, v kateri je traktor pristal na strehi objekta, poroča Prlekija-on.net. Traktor so s tehničnim posegom in pomočjo dvigala varno odstranili z ostrešja stavbe.

Za murskosoboškimi gasilci je pester konec tedna. Opravili so tehnično intervencijo v Lendavskih Goricah, kjer je traktor pristal na strehi objekta. Kot so zapisali na svojem profilu na Facebooku, so posredovali s tehničnim reševalnim vozilom z dvigalom. Traktor so s pomočjo dvigala varno odstranili z ostrešja stavbe.

Na pomoč so jih poklicali kolegi poklicne industrijske gasilske enote Nafta Lendava in s skupnimi močmi so zahtevno intervencijo uspešno končali.