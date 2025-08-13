Umrla je prevajalka Vlasta Pacheiner Klander, nekdanja sodelavka literarnega inštituta ZRC SAZU in oddelka za primerjalno jezikoslovje in orientalistiko Filozofske fakultete v Ljubljani ter prejemnica Sovretove nagrade. Kot je razvidno iz objave na spletni strani inštituta, je umrla 4. avgusta, dan pred svojim 93. rojstnim dnevom.

Indologinja, literarna komparativistka in prevajalka staroindijske književnosti je leta 1959 doštudirala primerjalno književnost in literarno teorijo na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Z indijsko štipendijo je med letoma 1960 in 1962 opravila podiplomski študij sanskrta ter staroindijske filozofije in kulture na Hindujski univerzi Banaras v Varanasiju.

Leta 1962 se je zaposlila v izobraževalni redakciji RTV Ljubljana in pripravila okoli 400 oddaj, leta 1968 pa je novo delovno mesto našla v Narodni in univerzitetni knjižnici, kjer je bila do leta 1980 bibliotekarka klasifikatorka. Na Inštitutu za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU se je zaposlila leta 1980 in tu kot strokovna svetnica do svoje upokojitve v letu 1996 raziskovala staroindijsko poetiko, verzno teorijo in indologijo, sodelovala pa je tudi pri urejanju inštitutske primerjalno-teoretske knjižne zbirke Literarni leksikon.

Objavila tri temeljne znanstvene monografije

Objavila je tri temeljne znanstvene monografije: Staroindijsko poetiko, Staroindijske verzne oblike in knjigo Karol Glaser: prvi slovenski doktor sanskrta. S teh področij je napisala še vrsto znanstvenih člankov in samostojnih poglavij. Svoje prevode sanskrtske literarne klasike je opremila s poglobljenimi spremnimi študijami, namenjenimi tudi širšemu bralstvu. V tej obliki je zapustila Kalidasovo Šakuntalo in liriko, Bhagavadgito - Gospodovo pesem, Zgodbo o Savitri iz epa Mahabharata, izbor sanskrtske lirike Kot bilke, kot iskre in antologijo vedskih pesmi Ko pesem tkem. S študijami je pospremila več Tagorejevih del.

Dejavna v različnih društvih

Na ljubljanski Filozofski fakulteti je bila sprva predavateljica na oddelku za primerjalno književnost in literarno teorijo, pozneje je začela predavati tudi na oddelku za primerjalno in splošno jezikoslovje, kjer je pomagala formirati novo generacijo slovenskih indologov. Dejavna je bila tudi v Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije, v Slovenskem orientalističnem društvu in v Slovenskem društvu za primerjalno književnost.

Za raziskovalno, prevajalsko in pedagoško delo je leta 2006 prejela Sovretovo nagrado, leta 2022 medaljo za zasluge RS, leta 2023 pa še indijsko državno odlikovanje za posebne zasluge za delo na področju sanskrta in sanskrtske književnosti, so še zapisali na Inštitutu za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU.