Poleg nagrajenke Nade Grošelj sta bila nominirana še Samo Kuščer za prevod dela Poreklo človeka in spolni izbor Charlesa Darwina ter Urša Zabukovec za prevod dela Spisi o Rusiji in krščanstvu Vladimirja Solovjova. Nagrado bodo Grošeljevi podelili v sredo zvečer na sedežu DSKP.

Prevajalka Nada Grošelj je diplomirala iz angleškega in latinskega jezika s književnostjo ter doktorirala iz jezikoslovja. Prevaja predvsem iz angleščine, latinščine in švedščine v slovenščino ter iz slovenščine v angleščino. Leta 2011 je prejela Sovretovo nagrado za prevode Plavta, Ovidija in Oscarja Wilda, letos pa nagrado Vasje Cerarja za prevod dela November v Mumindolu Tove Jansson, so spomnili pri Društvu slovenskih književnih prevajalcev (DSKP).

Čeprav knjiga kanadske klasične filologinje, pesnice, esejistke in prevajalke Anne Carson ni obsežna, "je bila kot domišljena in umetelno tkana študija o erosu kot 'neobvladljivi sladko bridki zveri' (Sapfo) zahteven prevajalski podvig", piše v utemeljitvi nagrade. "Po eni strani zaradi teoretsko podkrepljenih poglavij, po drugi strani pa zaradi bogate metaforike, številnih sinonimov in referenc, pregledovanja in primerjanja obstoječih prevodov – predvsem iz stare grščine –, iskanja ustreznih terminoloških rešitev ter avtoričine elegantne pisave in pisanega sloga. Ta prehaja od literarne, celo lirične obarvanosti besedila do analitičnega diskurza, zaradi česar je ameriški založniški velikan Modern Library monografijo uvrstil med sto najboljših neleposlovnih knjig 20. stoletja. To, iz poglavja v poglavje prelivajoče se dvoglasje zahteva izjemno prevajalsko prožnost, podkovanost v izvirnem in ciljnem jeziku ter ustvarjalno vnemo," so pojasnili v komisiji.

Komisija: Nagrajenki uspelo preliti delo Carson "v tekočo in plastično slovenščino"

Prevajalki je po oceni komisije uspelo preliti delo Carson "v tekočo in plastično slovenščino. Skrbno, natančno, s številnimi navedki, citati in opombami pojasnjuje in podaja kulturne kontekste, hkrati pa s svojo upovedovalno virtuoznostjo prenaša bralcem v največji meri tako okuse, barve kot užitek jezika, vključujoč pri tem tudi domišljeno novotvorbo besed, kjer je to potrebno", je še med drugim zapisala komisija, ki so jo sestavljali Lijana Dejak, Nina Gostiša, Marjanca Mihelič, Veronika Simoniti in Štefan Vevar (predsednik).

Jermanovo nagrado podeljuje DSKP za posebno uspele prevode družboslovnih in humanističnih besedil iz tujih jezikov v slovenščino. Nagrada je bila ustanovljena leta 2013, imenuje pa se po uglednem slovenskem filozofu in prevajalcu Franetu Jermanu. Lani je nagrado prejela Anja Naglič za prevod zbirke esejev Ornament množice Siegfrieda Kracauerja.